Selon un sondage du KFF, les républicains et les démocrates américains sont divisés sur les lignes de parti concernant l'affirmation de Trump sur le Tylenol et l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre)

Les républicains et les démocrates sont divisés sur la question de savoir s'ils croient à l'affirmation du gouvernement américain selon laquelle les femmes qui prennent du Tylenol pendant la grossesse augmentent le risque d'autisme chez leurs enfants à naître, selon un nouveau sondage de KFF.

Selon ce sondage, environ 57 % des républicains et 12 % des démocrates ont déclaré que cette affirmation était certainement ou probablement vraie. Environ 43 % des républicains et 86 % des démocrates ont déclaré qu'elle était probablement ou certainement fausse.

Le sondage a été réalisé une semaine après que le président Trump, le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. et d'autres responsables de la santé ont organisé un événement à la Maison Blanche au cours duquel ils ont annoncé l'ajout d'un avertissement sur l'étiquette du Tylenol.

Cet avertissement est ajouté en dépit de l'absence de lien de causalité avéré entre le Tylenol KVUE.N de Kenvue et l'autisme. Des groupes médicaux ont averti que le fait d'éviter le médicament pendant la grossesse pourrait présenter d'autres risques pour la santé. Environ 77 % des adultes ont déclaré avoir entendu cette allégation. Environ 4 % des adultes ont déclaré que cette affirmation était "certainement vraie", tandis que 35 % ont déclaré qu' elle était "certainement fausse". Tous les autres se sont situés dans ce que KFF a appelé un "milieu malléable", avec des parts égales disant que c'est "probablement vrai" ou "probablement faux".

6 PERSONNES SUR 10 DÉSAPPROUVENT LA POLITIQUE VACCINALE Le sondage a égalementmis en évidence les divisions croissantes sur la politique vaccinale. Environ six adultes sur dix désapprouvent la gestion de la politique vaccinale américaine par M. Kennedy. Environ 69 % des républicains et seulement 11 % des démocrates approuvent son action. M. Kennedy, qui a longtemps milité contre les vaccins avant d'occuper le plus haut poste de la nation dans le domaine de la santé, a également établi un lien entre les vaccins et l'autisme. Il a licencié tous les membres du comité consultatif national sur les vaccins, composé d'experts extérieurs, et les a remplacés par de nouveaux membres, dont beaucoup partageaient ses opinions. Selon le sondage, la confiance du public dans les centres américains de contrôle et de prévention des maladies est tombée à 50 %, son niveau le plus bas depuis la pandémie de COVID-19.La majorité des personnes interrogées ont déclaré faire confiance aux médecins et aux groupes de médecins tels que l'American Medical Association et l'American Academy of Pediatrics.

Alors que la Floride s'apprête à mettre fin à l'obligation de vaccination dans les écoles, 70 % des parents s'y opposent, bien que près de la moitié des parents républicains soient favorables à ce changement, selon le sondage.