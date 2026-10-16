Selon un responsable, MSCI a abordé la réforme de l'IDX et non son statut « autonome » lors de sa dernière réunion

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La Bourse d'Indonésie a déclaré vendredi que MSCI s'était enquis de l'efficacité des réformes mises en œuvre par la Bourse lors de leur dernière réunion cette semaine, mais n'avait pas évoqué un déclassement au statut « autonome », a indiqué un responsable.