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Selon un responsable, MSCI a abordé la réforme de l'IDX et non son statut « autonome » lors de sa dernière réunion
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 06:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Bourse d'Indonésie a déclaré vendredi que MSCI s'était enquis de l'efficacité des réformes mises en œuvre par la Bourse lors de leur dernière réunion cette semaine, mais n'avait pas évoqué un déclassement au statut « autonome », a indiqué un responsable.

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