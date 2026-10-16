Selon un responsable, MSCI a abordé la réforme de l'IDX et non son statut « autonome » lors de sa dernière réunion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Bourse d'Indonésie a déclaré vendredi que MSCI s'était enquis de l'efficacité des réformes mises en œuvre par la Bourse lors de leur dernière réunion cette semaine, mais n'avait pas évoqué un déclassement au statut « autonome », a indiqué un responsable.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer