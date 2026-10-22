Selon un rapport, Samsung Electro-Mechanics bénéficierait d'un investissement de 2,8 milliards de dollars de la part de Tesla et Nvidia dans le secteur des puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société sud-coréenne Samsung Electro-Mechanics 009150.KS va bénéficier d’un investissement d’une valeur de 3 700 milliards de wons (2,8 milliards de dollars) de la part de Tesla TSLA.O et de Nvidia NVDA.O afin de construire des installations destinées à la fabrication de substrats de puces de pointe, appelés FC-BGA, destinés aux semi-conducteurs pour l’IA, a rapporté jeudi le Maeil Business Newspaper.
Tesla investira 1 100 milliards de wons et Nvidia 2 600 milliards de wons pour construire ces chaînes de production dans la ville sud-coréenne de Sejong, afin de fournir ces substrats dans le cadre d’un contrat à long terme, a indiqué le journal, citant des sources du secteur.
(1 $ = 1 322,4400 wons)
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