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Selon un rapport, les violations de données liées à l'IA sont plus fréquentes que le vol d'identifiants
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un rapport annuel de Verizon consacré aux incidents de sécurité dans le secteur, les vulnérabilités détectées par l'IA ont dépassé le nombre d'identifiants volés lors des violations de données l'année dernière.

VZ.N , de Verizon, a déclaré, après avoir examiné plus de 31 000 incidents, que 31 % de toutes les violations avaient commencé par l'exploitation d'une vulnérabilité dans un environnement d'IA. Il a averti que l'IA était utilisée par les acteurs malveillants « pour accélérer le temps nécessaire à l'exploitation des vulnérabilités connues, réduisant ainsi la fenêtre de défense de plusieurs mois à quelques heures seulement ».

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