 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon un rapport, les nouvelles installations de stockage d'énergie aux États-Unis ont atteint un record au premier trimestre
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 06:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les développeurs américains du secteur du stockage d'énergie ont installé 9,7 gigawattheures de nouvelle capacité au premier trimestre 2026, un record pour ce trimestre, selon un rapport sectoriel publié jeudi.

La capacité de stockage d'énergie a augmenté de 32 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, malgré les mesures fédérales qui, selon le secteur, ralentissent le développement des énergies propres, selon le rapport publié par la Solar Energy Industries Association (SEIA) et Benchmark Mineral Intelligence.

La SEIA a déclaré que la demande était tirée par les centres de données, la volatilité des prixde l'électricité et les perturbations de l'approvisionnement mondial en gaz et en turbines à gaz.

De grandes entreprises technologiques, dont Google et Meta, ont annoncé cette année des accords visant à acquérir des dizaines de milliers de mégawattheures de stockage pour alimenter les centres de données nécessaires au fonctionnement des technologies d'IA.

LES OBSTACLES À L'ÉNERGIE PROPRE

L'industrie solaire est confrontée à des pressions tarifaires et à un gel des autorisations pour les grands projets sous l'administration Trump , dans le cadre d'un programme axé sur le pétrole, le gaz, le charbon et l'énergie nucléaire.

Le rapport a montré que 467 projets solaires et de stockage sont en attente d'autorisation et pourraient subir des retards ou être annulés.

"Si les blocages au niveau des autorisations fédérales persistent, les factures d'électricité des ménages continueront d'augmenter et la Chine prendra encore plus d'avance dans la course au leadership en matière d'IA", indique le rapport.

Le rapport prévoit plus de 610 GWh de capacité de stockage supplémentaire d'ici 2030.

"Le premier trimestre remarquable du stockage d'énergie ne fait que souligner les valeurs fondamentales de cette technologie", a déclaré Darren Van't Hof, président par intérim et directeur général de la SEIA.

Un stockage d'énergie adéquat peut protéger les consommateurs contre les chocs liés aux prix des combustibles, contribuer à réduire les coûts de l'électricité et renforcer la fiabilité du réseau, a-t-il ajouté.

Le Texas, l'Arizona et la Californie ont dominé les installations à grande échelle au cours du trimestre. Plus de 70 % de la capacité de stockage à grande échelle installée au cours de cette période se trouvait dans des États remportés par le président américain Donald Trump.

Les projets à grande échelle ont représenté 7,8 GWh des installations du premier trimestre; les systèmes commerciaux et industriels ont ajouté 648 mégawattheures et les systèmes résidentiels 515 MWh.

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 21.05.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ELIOR ... Lire la suite

  • Un restaurant Domino's Pizza à Las Vegas. (Crédit: / Domino's Pizza)
    Street View - La société indienne Jubilant FoodWorks fait face à une pression sur ses marges à court terme malgré une demande de livraisons stable
    information fournie par Reuters 21.05.2026 05:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 21 mai - ** L'action de la société indienne Jubilant FoodWorks JUBI.NS recule de 6,57 ... Lire la suite

  • Un gardien s’occupe d’un buffle albinos surnommé "Donald Trump", sur cette photo prise le 17 mai 2026, à l'approche de l’Aïd al-Adha dans un élevage de bétail à Narayanganj au Bangladesh ( AFP / Salahuddin AHMED )
    Un buffle "sosie" de Donald Trump est devenu une star au Bangladesh
    information fournie par AFP 21.05.2026 05:11 

    Devenu une star des réseaux sociaux au Bangladesh, un buffle albinos à la crinière blonde, baptisé "Donald Trump" attire les curieux venus le photographier avant son sacrifice prévu à la fin du mois. Son propriétaire, Zia Uddin Mridha, indique que le taureau de ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 20/05/2026
    Top 5 IA du 20/05/2026
    information fournie par Libertify 21.05.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Air Liquide, Boeing, Euronext, Legrand, Ubisoft. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,56 +0,38%
CAC 40
8 117,42 +1,70%
Or
4 530,78 -0,32%
EUR/USD SPOT
1,16225 -0,03%
TOTALENERGIES
79,61 -0,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank