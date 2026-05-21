Selon un rapport, les nouvelles installations de stockage d'énergie aux États-Unis ont atteint un record au premier trimestre

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Les développeurs américains du secteur du stockage d'énergie ont installé 9,7 gigawattheures de nouvelle capacité au premier trimestre 2026, un record pour ce trimestre, selon un rapport sectoriel publié jeudi.

La capacité de stockage d'énergie a augmenté de 32 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, malgré les mesures fédérales qui, selon le secteur, ralentissent le développement des énergies propres, selon le rapport publié par la Solar Energy Industries Association (SEIA) et Benchmark Mineral Intelligence.

La SEIA a déclaré que la demande était tirée par les centres de données, la volatilité des prixde l'électricité et les perturbations de l'approvisionnement mondial en gaz et en turbines à gaz.

De grandes entreprises technologiques, dont Google et Meta, ont annoncé cette année des accords visant à acquérir des dizaines de milliers de mégawattheures de stockage pour alimenter les centres de données nécessaires au fonctionnement des technologies d'IA.

LES OBSTACLES À L'ÉNERGIE PROPRE

L'industrie solaire est confrontée à des pressions tarifaires et à un gel des autorisations pour les grands projets sous l'administration Trump , dans le cadre d'un programme axé sur le pétrole, le gaz, le charbon et l'énergie nucléaire.

Le rapport a montré que 467 projets solaires et de stockage sont en attente d'autorisation et pourraient subir des retards ou être annulés.

"Si les blocages au niveau des autorisations fédérales persistent, les factures d'électricité des ménages continueront d'augmenter et la Chine prendra encore plus d'avance dans la course au leadership en matière d'IA", indique le rapport.

Le rapport prévoit plus de 610 GWh de capacité de stockage supplémentaire d'ici 2030.

"Le premier trimestre remarquable du stockage d'énergie ne fait que souligner les valeurs fondamentales de cette technologie", a déclaré Darren Van't Hof, président par intérim et directeur général de la SEIA.

Un stockage d'énergie adéquat peut protéger les consommateurs contre les chocs liés aux prix des combustibles, contribuer à réduire les coûts de l'électricité et renforcer la fiabilité du réseau, a-t-il ajouté.

Le Texas, l'Arizona et la Californie ont dominé les installations à grande échelle au cours du trimestre. Plus de 70 % de la capacité de stockage à grande échelle installée au cours de cette période se trouvait dans des États remportés par le président américain Donald Trump.

Les projets à grande échelle ont représenté 7,8 GWh des installations du premier trimestre; les systèmes commerciaux et industriels ont ajouté 648 mégawattheures et les systèmes résidentiels 515 MWh.