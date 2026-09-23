Selon un rapport, les investissements dans le secteur spatial ont plus que doublé pour atteindre 23 milliards de dollars au cours de l'année se terminant en juin

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* L'introduction en bourse de SpaceX en juin redéfinit le paysage du financement du secteur en attirant de nouveaux investisseurs

* Selon un rapport, les investisseurs privilégient les entreprises ayant fait leurs preuves sur le plan opérationnel plutôt que celles qui ne sont encore qu’à un stade précoce

* La fabrication en orbite se heurte à des obstacles liés au lancement, au retour sur Terre et à la mise à l'échelle, malgré des activités pilotes

(Réécriture du paragraphe 1 et ajout d’un graphique)

par Akash Sriram

Les investissements privés dans les entreprises spatiales à l’échelle mondiale ont plus que doublé pour atteindre 23 milliards de dollars au cours de l’année s’achevant en juin, alors que le secteur s’oriente vers des activités ayant fait leurs preuves, ont indiqué mercredi la société d’investissement britannique Seraphim et Relm Insurance.

L'introduction en bourse de SPCX.O de SpaceX, en juin dernier, a redéfini le paysage du financement du secteur, attirant de nouveaux investisseurs alors que les sociétés de capital-risque recherchent la prochaine entreprise spatiale capable de générer un rendement similaire.

Les investisseurs canalisent leurs capitaux vers des entreprises pouvant démontrer leur viabilité opérationnelle plutôt que vers des projets prometteurs mais encore à un stade précoce, l’économie spatiale passant ainsi du “battage médiatique à la réalité commerciale”, selon Relm Insurance.

Selon la société, les entreprises qui attirent des capitaux comprennent l'observation de la Terre (EO), la fabrication en orbite et les chaînes d’approvisionnement des satellites.

“L’observation de la Terre est déjà une catégorie bien établie — la technologie est au point, même si elle continue de s’améliorer”, a déclaré Andrew Bonwick, vice-président du développement produit chez Relm.

“La véritable valeur réside dans l’analyse. Les clients qui achètent ces services ne les considèrent pas comme des services spatiaux — ils sont convaincus par ce qu’ils recherchent réellement: où se trouvent mes navires, quand dois-je semer mes cultures, cette raffinerie est-elle en service, où y a-t-il un risque d’incendie de forêt?”

Selon le rapport, les investisseurs se sont montrés plus sélectifs envers les entreprises d’observation de la Terre présentant un chiffre d’affaires visible et une direction expérimentée.

La fabrication en orbite en est encore à ses balbutiements, freinée par des moyens limités pour lancer et ramener les produits sur Terre; certaines entreprises fusionnent tandis que d’autres peinent à dépasser le stade des petits projets pilotes.

Les chaînes d’approvisionnement des satellites se sont complexifiées à mesure que la production augmente, ce qui pousse les entreprises à internaliser davantage leur fabrication afin de maîtriser les coûts et de réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes.

Les polices d’assurance traditionnelles ne sont souvent pas adaptées à ces projets spatiaux de petite envergure et expérimentaux, ce qui crée une demande pour de nouveaux types de couverture, précise le rapport.