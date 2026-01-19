Selon un rapport, les investissements allemands aux États-Unis ont diminué de près de moitié au cours de la première année du second mandat de Donald Trump

Les entreprises allemandes ont réduit leurs investissements et leurs exportations vers les États-Unis au cours de la première année du second mandat du président Donald Trump, frappées par l'incertitude commerciale et la hausse des droits de douane, selon un rapport de l'Institut économique allemand (IW) vu par Reuters lundi.

Sur la période allant de février à novembre 2025, les entreprises allemandes ont investi environ 10,2 milliards d'euros (11,1 milliards de dollars) aux États-Unis, contre près de 19 milliards d'euros sur la même période l'année précédente, soit une baisse d'environ 45%, a montré l'étude, qui s'appuie sur des données de la Bundesbank allemande.

Les flux d'investissements directs fluctuant souvent fortement, l'IW a également comparé les chiffres avec la valeur moyenne pour la période de référence de 2015 à 2024, qui était d'environ 13,4 milliards d'euros.

"Même par rapport à cela, le chiffre depuis l'entrée en fonction de Trump est en baisse de plus de 24 %", a déclaré Samina Sultan, chercheuse à l'IW.

LES EXPORTATIONS ÉGALEMENT EN BAISSE

Les exportations allemandes vers les États-Unis se sont également affaiblies, les expéditions ayant chuté de 8,6 % entre février et octobre 2025 par rapport à la même période de l'année précédente, selon IW, ce qui représente la plus forte baisse depuis 2010 en dehors de la période COVID-19.

Le rapport indique que les entreprises ont été déstabilisées par l'évolution de la politique commerciale des États-Unis et les menaces de droits de douane supplémentaires.