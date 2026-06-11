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Selon un rapport, les entreprises du secteur du café sont mal préparées aux règles de l'UE sur le salaire minimum vital
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 21:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le titre pour indiquer « mal préparés » au lieu de « n'ont pas satisfait ». Ajoute « afin de se conformer » au paragraphe 4) par May Angel

Selon un rapport majeur sur le secteur du café, aucun des principaux torréfacteurs et négociants mondiaux ne s'est engagé à verser aux agriculteurs un revenu de subsistance, alors même que cela deviendra une obligation légale pour les grandes entreprises opérant dans l'UE à partir de 2029.

La directive historique de l'UE sur le devoir de diligence en matière de durabilité des entreprises (CSDDD) impose aux grandes entreprises de remédier aux problèmes liés aux droits de l'homme et à l'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement, sous peine d'amendes pouvant atteindre 3 % de leur chiffre d'affaires mondial.

Selon le Baromètre du café, publié tous les deux ans par un groupe d’ONG, cette loi est le premier instrument européen à reconnaître le revenu de subsistance comme un droit humain contraignant — une reconnaissance qui a, à son tour, des implications commerciales directes pour le secteur du café.

De plus, les grandes entreprises devront avoir mis en place leurs systèmes de conformité bien avant 2029 afin de se conformer à cette législation.

« Les structures de prix, la durée des contrats et les conditions de paiement ne relèvent plus uniquement de décisions commerciales; lorsqu’elles sont liées à des impacts négatifs sur les droits de l’homme, les entreprises sont tenues de les modifier », indique le rapport.

Il a toutefois noté qu’aucun des 15 plus grands torréfacteurs et négociants mondiaux examinés n’avait divulgué ces informations ni fait référence à des engagements en matière de revenu de subsistance dans ses rapports de développement durable.

Le café reste un secteur dominé par des petits exploitants agricoles en situation de pauvreté, ce qui constitue son principal défi, selon le Baromètre.

Il estime qu’environ 12,5 millions de ménages agricoles, dont la plupart cultivent moins de deux hectares, produisent la majorité du café mondial tout en luttant pour obtenir un revenu viable, même aux niveaux de prix relativement élevés actuels

KCc2 .

« Les entreprises publient des engagements en matière de durabilité, tandis que leurs activités commerciales principales continuent de reposer sur l’achat de matières premières à bas prix. Tant que (cela ne changera pas), les investissements en matière de durabilité (ne feront que) contourner le problème plutôt que de s’y attaquer. »

Parmi les entreprises examinées par le Baromètre figurent les principaux torréfacteurs mondiaux Nestlé NESN.S , Starbucks

SBUX.O et JDE Peet's JDEG.D ainsi que les principaux négociants Olam OLAG.SI , Louis Dreyfus LOUDRI.UL , Ecom et Volcafe.

Environnement

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