Selon un rapport, les droits de douane augmenteront les coûts et retarderont les projets pétroliers et gaziers en 2026
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 05:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les tarifs douaniers radicaux du président américain Donald Trump devraient augmenter les coûts d'exploitation, perturber les chaînes d'approvisionnement et affaiblir la dynamique d'investissement pour l'industrie pétrolière et gazière en 2026, selon un rapport publié par Deloitte mercredi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'industrie de l'énergie dépend fortement des chaînes d'approvisionnement mondiales et les matériaux d'origine internationale, tels que les appareils de forage, les vannes, les compresseurs et l'acier spécialisé, sont essentiels à leurs opérations.

Les droits de douane américains sur ces composants et d'autres matières premières essentielles, notamment l'acier, l'aluminium et le cuivre, pourraient entraîner une augmentation de 4 à 40 % des coûts des matériaux et des services tout au long de la chaîne de valeur, ce qui pourrait réduire les marges de l'industrie, selon le rapport.

CONTEXTE

Les États-Unis ont imposé des droits de douane sur un large éventail d'importations, dont 10 à 25 % sur les matières premières brutes non couvertes par l'accord États-Unis-Mexique-Canada et 50 % sur l'acier, l'aluminium et le cuivre.

Les droits de douane pourraient remodeler la structure des coûts de l'industrie pétrolière et gazière et ajouter de l'incertitude quant à l'approvisionnement en matières premières, indique Deloitte dans son rapport.

POINTS CLÉS

L'inflation et l'incertitude financière provoquées par les tarifs douaniers pourraient repousser les décisions finales d'investissement (FID) et les projets offshore greenfield d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars à 2026 ou plus tard.

En conséquence, les opérateurs pourraient avoir du mal à récupérer les coûts plus élevés, ce qui pourrait finalement freiner l'activité d'investissement dans le secteur, selon le rapport.

Alors que les coûts des intrants augmentent et se répercutent sur la chaîne de valeur sous la forme d'ajustements de prix, Deloitte prévoit que les compagnies pétrolières et gazières renégocieront les contrats avec des clauses d'escalade et de force majeure pour partager les risques et limiter l'exposition à la volatilité.

QUELLE SERA LA PROCHAINE ÉTAPE?

Les perturbations en cours pourraient inciter les entreprises à donner la priorité à la résilience de la chaîne d'approvisionnement plutôt qu'à l'approvisionnement à moindre coût et à se tourner vers des fournisseurs nationaux ou non tarifés et à utiliser les zones de commerce extérieur ou la reclassification tarifaire pour gérer les droits de douane, selon Deloitte.

"Cette évolution est significative compte tenu de la dépendance des États-Unis à l'égard des importations, près de 40 % de la demande de produits tubulaires pour les pays pétroliers en 2024 étant satisfaite par des sources étrangères."

