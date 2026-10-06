Selon un rapport, les bénéfices de Wall Street ont grimpé en flèche pour atteindre 45,9 milliards de dollars au premier semestre 2026

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Les bénéfices du secteur américain des valeurs mobilières ont atteint 45,9 milliards de dollars au premier semestre, ce qui le met en bonne voie pour établir un nouveau record annuel, selon un rapport publié mardi par le contrôleur de l'État de New York, Thomas DiNapoli.

La reprise des opérations de fusion-acquisition, les revenus élevés générés par les activités de transactions alimentés par la volatilité des marchés, la croissance soutenue des prêts et la reprise du marché des introductions en bourse ont stimulé cette année la quasi-totalité des principales activités de Wall Street.

Voici plus de détails:

* Les bénéfices liés aux titres ont atteint le niveau record de 65,1 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à l’année précédente, selon le rapport

* Les bénéfices du premier semestre 2026 ont bondi de 51,3 % par rapport à la même période de l’année précédente

* S’ils maintiennent ce rythme, les bénéfices pourraient dépasser les 90 milliards de dollars pour l’année 2026

* “Ce chiffre dépasserait même les niveaux records de 2009, corrigés de l’inflation”, indique le rapport

* Wall Street reste un pilier essentiel de l’économie de la ville de New York, soutenant des centaines de milliers d’emplois et générant des milliards de dollars de recettes fiscales chaque année

* Selon le rapport, le secteur a contribué à hauteur d’au moins 7,8 milliards de dollars au budget de la ville au cours de l’exercice 2026 , soit une hausse de 15,8 % par rapport à l’année précédente