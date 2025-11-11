Selon un rapport, le financement privé de l'économie numérique en Asie du Sud-Est est en retard par rapport au niveau mondial

Les financements privés en Asie du Sud-Est ont augmenté de 15 % pour atteindre 7,7 milliards de dollars, ce qui est inférieur au taux de croissance mondial

Le financement est inférieur d'environ 70 % au record de 27 milliards de dollars atteint en 2021

Les startups d'IA en Asie du Sud-Est attirent environ un tiers du financement privé

La capacité des centres de données en Asie du Sud-Est va être multipliée par 2,8, sous l'impulsion de la Malaisie

par Jun Yuan Yong

Le financement privé de l'économie de l'internet en Asie du Sud-Est a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,7 milliards de dollars au cours de la période de 12 mois se terminant en juin 2025, ce qui est inférieur au taux de croissance mondial de 25 % pour les investissements en capital-investissement et en capital-risque, selon un rapport de l'industrie publié mardi. Le rapport annuel, réalisé par Google GOOGL.O , l'investisseur public singapourien Temasek Holdings et le cabinet de conseil international Bain & Company, indique également que le financement est inférieur d'environ 70 % au record de 27 milliards de dollars atteint en 2021.

"Les investissements sont actuellement concentrés sur les derniers tours de table, la part de financement des opérations de démarrage à la série B ayant baissé d'environ 30 % à environ 20 % au cours des douze derniers mois par rapport à la période précédente", ont-ils déclaré.

Le rapport a été élargi cette année pour couvrir le Brunei, le Cambodge, le Laos et le Myanmar, en plus de l'Indonésie, de la Thaïlande, du Viêt Nam, de Singapour, de la Malaisie et des Philippines.

La région compte près de 700 millions d'habitants et constitue l'un des marchés Internet à la croissance la plus rapide au monde, en raison d'une population jeune, d'une utilisation répandue des smartphones, de taux d'urbanisation élevés et d'une classe moyenne en pleine expansion.

Malgré le manque de financement, les startups d'IA de la région continuent d'attirer des investissements importants, selon le rapport.

Les investissements liés à l'IA ont représenté 32 % des financements privés levés en Asie du Sud-Est au premier semestre de cette année, contre 30 % au second semestre 2024.

Plus de 680 startups d'IA dans la région ont attiré plus de 2,3 milliards de dollars au cours de l'année jusqu'en juin, avec plus de 495 de ces startups basées à Singapour. Le rapport fait également état d'une forte expansion de la capacité des centres de données, les pays s'empressant de construire la capacité nécessaire pour servir le boom de l'IA .

Une fois que tous les projets prévus seront achevés, la capacité des centres de données en Asie du Sud-Est devrait être multipliée par 2,8, dépassant le reste de la région Asie-Pacifique, qui devrait croître de 2,2 fois. En janvier, TikTok, qui appartient à Bytedance, a annoncé son intention de mettre en place des services d'hébergement de données en Thaïlande, pour une valeur de près de 4 milliards de dollars. Google et Amazon AMZN.O prévoient également d'investir respectivement 1 et 5 milliards de dollars dans le pays. La croissance de la capacité des centres de données devrait être la plus forte en Malaisie , où 2 415 mégawatts (MW) de nouvelle capacité sont prévus, ce qui représente plus de la moitié des 4 620 MW pour l'ensemble de la région.

La Malaisie a attiré les investissements de Microsoft

MSFT.O , Amazon et Google ainsi que de leurs homologues chinois Tencent 0700.HK , Huawei et Alibaba 9988.HK , stimulés par des terrains et des coûts d'électricité bon marché et des perspectives solides de demande locale en matière d'IA.