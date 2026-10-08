Selon un rapport, l'intérêt pour l'éthanol dans le secteur du transport maritime ne cesse de croître

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Les constructeurs de moteurs pour navires manifestent un intérêt croissant pour l'utilisation de l'éthanol comme carburant de substitution, selon un rapport du Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping publié jeudi.

* Selon ce rapport, l’éthanol pourrait être utilisé sur les navires déjà équipés de moteurs capables de fonctionner au méthanol.

* “De nombreuses études et annonces indiquent que les systèmes d’alimentation conçus pour le méthanol peuvent être recalibrés avec succès pour brûler de l’éthanol.”

* Le rapport précise que les défis qui subsistent pour une utilisation plus large de l’éthanol concernent principalement “l’optimisation, la validation et la certification”.

* Les États-Unis sont le premier producteur mondial d’éthanol. Le Brésil occupe la deuxième place.

* Les producteurs d’éthanol considèrent l’utilisation de ce carburant dans le secteur maritime comme une alternative pour répondre à la croissance future de la demande.

* “Ce nouveau rapport, publié par l’un des principaux instituts de recherche mondiaux dans le domaine de l’industrie maritime, met en évidence l’énorme potentiel de l’utilisation de l’éthanol dans le secteur du transport maritime”, a déclaré Geoff Cooper, directeur général de l’Association américaine des carburants renouvelables.