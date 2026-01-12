Selon un rapport du Sénat, UnitedHealth a utilisé des tactiques agressives pour augmenter les paiements de Medicare, selon le WSJ

L'assureur UnitedHealth Group UNH.N a utilisé des tactiques agressives pour recueillir des diagnostics qui peuvent augmenter les paiements Medicare Advantage du gouvernement, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant uneenquête de la commission sénatoriale américaine.

Les actions de la société ont baissé d'environ 1 %à 340,87 $ dans les échanges de pré-marché.

Le rapport du Sénat ne formule aucune recommandation formelle et n'accuse pas UnitedHealth d'actes répréhensibles, selon le Journal.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole de UnitedHealth a déclaré que la société n'était pas d'accord avec les descriptions faites par la commission de ses pratiques de codage de Medicare Advantage et du programme HouseCalls.

"Nous nous engageons régulièrement avec CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services), la commission et d'autres sur les moyens d'améliorer les programmes... Nos programmes sont conformes aux exigences applicables de CMS et ont, par le biais d'audits gouvernementaux, démontré une adhésion soutenue aux normes réglementaires", a déclaré le porte-parole.

L'année dernière, le Wall Street Journal a rapporté que le ministère américain de la justice enquêtait sur les pratiques de facturation de UnitedHealth dans le cadre du programme Medicare pour l'enregistrement des diagnostics qui déclenchent des paiements supplémentaires à ses plans Medicare Advantage.