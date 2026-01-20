La FTC fait appel de la décision rendue dans l'affaire concurrence Meta concernant les accords Instagram et WhatsApp

La Commission fédérale du commerce des États-Unis cherche à relancer son affaire accusant Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, de renforcer un monopole illégal en acquérant Instagram et WhatsApp, a déclaré mardi le porte-parole de la FTC.

L'affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression des Big Tech que le président Donald Trump a entamée lors de son premier mandat. Malgré une décision de non-lieu rendue l'an dernier, "notre position n'a pas changé", a déclaré Joe Simonson, porte-parole de la FTC.

"Meta a violé nos lois concurrence lorsqu'elle a acquis Instagram et WhatsApp. Par conséquent, les consommateurs américains ont souffert du monopole de Meta", a déclaré Joe Simonson.

Facebook a racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. La FTC n'a pas cherché à bloquer les transactions à l'époque, mais a intenté une action en justice en 2020, alléguant que Meta, alors connu sous le nom de Facebook, détenait un monopole sur les plateformes américaines utilisées pour partager des contenus avec des amis et des membres de la famille.

L'agence a cherché à forcer Meta à restructurer ou à vendre Instagram et WhatsApp pour rétablir la concurrence, affirmant que l'entreprise avait dépensé des milliards de dollars pour les acquisitions afin d'éliminer les concurrents naissants.

Le juge de district américain James Boasberg, à Washington, a statué en novembre que l'entreprise ne détenait pas de monopole à l'heure actuelle, car elle était confrontée à la concurrence de TikTok.

"Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l'administration et d'investir en Amérique", avait alors déclaré un porte-parole de Meta.