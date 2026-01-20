Accusé de diffamation par Jean-Michel Aulas, Rue89Lyon relaxé

Jean-Michel Aulas le 25 novembre 2025, à Lyon ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Le média indépendant Rue89Lyon a été relaxé mardi dans un procès pour diffamation intenté par le candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas et son fils après un article sur leurs investissements en Floride, et les deux hommes vont faire appel du jugement.

"Les propos poursuivis ne contiennent pas d'allégation diffamatoire", a jugé le tribunal correctionnel de Lyon, en condamnant Jean-Michel et Alexandre Aulas à verser 3.369 euros aux journalistes de Rue89Lyon pour rembourser leur frais de justice.

"C'est une victoire pour la liberté de la presse", a réagi le directeur de la publication de Rue89Lyon, Pierre Lemerle.

Le tribunal a envoyé "un double message", selon lui: "l'un aux journalistes en leur disant + Vous êtes libres de faire ce métier+, l'autre aux politiques et hommes d'affaire (...) +Arrêtez de tenter de faire taire la presse+".

"Estimant que les propos publiés par Rue89Lyon, par leurs insinuations relatives à une prétendue évasion fiscale totalement mensongère porte atteinte à leur honneur et à leur réputation", Jean-Michel et Alexandre Aulas ont annoncé dans un communiqué à l'AFP qu'ils avaient "décidé d'interjeter appel" du jugement.

Le groupe Holnest, contrôlé par Jean-Michel Aulas, avait porté plainte pour diffamation après la publication en octobre 2023 d'un article sur un investissement fait par le groupe familial aux Etats-Unis.

L'enquête intitulée "La famille Aulas s'envole en jet privé vers des paradis fiscaux" était centrée sur la société américaine Embassair, spécialisée dans l'accueil de jets privés de luxe en Floride, cofondée par Jean-Michel Aulas.

Lors de l'audience le 18 novembre, les avocats de l'homme d'affaires avaient dénoncé l'utilisation de certains termes - "Sociétés offshore", "poupées russes", "écran de fumée" - visant selon eux à "insinuer que M. Aulas fait de l'évasion fiscale".

L'avocat de Rue89 avait pour sa part dénoncé une "procédure abusive", estimant que les journalistes avaient fait leur travail en posant des questions.

Le média avait été soutenu par le Syndicat national des journalistes (SNJ), qui a qualifié cette plainte de "procédure-bâillon", visant "à museler les journalistes".

L'appel "ne vise en aucun cas à remettre en cause la liberté de la presse, à laquelle ils sont attachés, mais à rappeler que celle-ci doit s'exercer dans le respect des principes de responsabilité, de justice et de respect de la réputation d'autrui", expliquent MM. Aulas père et fils dans leur communiqué.

L'équipe de campagne du maire écologiste sortant Gregory Doucet, loin derrière Jean-Michel Aulas dans les sondages, avait témoigné de sa "solidarité" aux journalistes de Rue89.

Hasard du calendrier, le tribunal de Lyon examinait mardi soir une plainte pour diffamation de M. Doucet et de Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, contre le site Lyon People pour un article publié en février 2025, les accusant d'avoir "deux nouveaux morts sur la conscience". Le média local leur imputait une responsabilité dans le décès de deux jeunes Nigériens renversés par un automobiliste alors qu'ils circulaient en trottinette dans une zone de travaux.