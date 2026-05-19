Selon un rapport de Verizon, les violations de données liées à l'IA dépassent les identifiants volés dans les incidents cybernétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, des informations contextuelles et des commentaires aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Les vulnérabilités détectées par l'IA ont dépassé les incidents liés au vol d'identifiants lors des violations de données l'année dernière, selon un rapport annuel de Verizon sur les incidents de sécurité dans le secteur.

Verizon VZ.N a déclaré dans une analyse portant sur plus de 31 000 incidents que 31 % de toutes les violations avaient commencé par l'exploitation d'une vulnérabilité dans un environnement d'IA. Il a averti que l'IA était utilisée par les acteurs malveillants “pour accélérer le temps nécessaire à l'exploitation des vulnérabilités connues, réduisant ainsi la fenêtre de défense de plusieurs mois à quelques heures seulement”. Le rapport annuel, qui passe en revue un large éventail de données du secteur, montre que les pirates informatiques utilisent l'IA générative pour faciliter toutes les étapes des attaques, “y compris le ciblage, l'accès initial et le développement de logiciels malveillants et d'autres outils”. Le rapport indique que l'impact principal de l'IA “est actuellement opérationnel: il s'agit d'automatiser et de démultiplier les techniques que les défenseurs savent déjà détecter, sans pour autant exploiter ces nouvelles surfaces d'attaque ou celles qui sont rares”. Mais il ajoute que cette évaluation pourrait être obsolète, car l’IA continue de progresser rapidement.

Le rapport indique que les acteurs malveillants ont généralement recherché ou utilisé l’assistance de l’IA dans 15 techniques différentes, certains en utilisant jusqu’à 50.

Le rapport ne couvre pas les données issues de Mythos, un nouveau modèle d’IA qui a suscité de vives inquiétudes en matière de cybersécurité.

Mythos, annoncé le 7 avril, est déployé dans le cadre du “Project Glasswing” d’Anthropic, une initiative contrôlée dans le cadre de laquelle certaines organisations, dont Verizon, sont autorisées à utiliser le modèle Claude Mythos en version préliminaire, qui n’a pas encore été commercialisé, à des fins de cybersécurité défensive. Selon les experts, les compétences de haut niveau de Mythos en matière de codage lui confèrent une capacité potentiellement sans précédent à identifier les failles de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter.

Nasrin Rezai, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Verizon, a déclaré qu'il était essentiel de faire face à ces menaces croissantes. “Nous devons combattre l'IA avec l'IA. Nous devons l'intégrer à nos pratiques”, a déclaré Mme Rezai à Reuters. “Nous devons l'intégrer à notre cycle de développement logiciel, à nos processus de test et à nos processus de cyberdéfense à une échelle que nous n'avons jamais atteinte auparavant.”