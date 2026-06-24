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Selon un journal, Santander envisagerait jusqu'à 3 000 départs à la retraite anticipés en Espagne dans le cadre de sa transition vers l'IA
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du plus grand syndicat espagnol aux paragraphes 4, 5 et 8, et de précisions sur les effectifs au paragraphe 7.)

La banque espagnole Santander

SAN.MC a entamé des négociations avec les syndicats au sujet d'un projet visant à proposer une retraite anticipée volontaire à jusqu'à 3 000 salariés en Espagne, a rapporté mercredi le journal espagnol Expansion. Cette initiative intervient alors que les banques européennes se préparent à faire face à l'impact de l'IA , qui devrait permettre de rationaliser les opérations tout en réduisant les besoins en personnel, notamment dans les fonctions administratives.

Santander a indiqué que les discussions avec les syndicats se poursuivaient afin de définir un cadre pour les départs volontaires anticipés du personnel et qu’aucun objectif précis n’avait été fixé quant au nombre de personnes concernées. Comisiones Obreras, le plus grand syndicat du secteur bancaire espagnol, a indiqué avoir entamé des négociations avec la banque, qui devraient se poursuivre jusqu’en juillet, concernant des départs volontaires s’étalant jusqu’en 2028, mais a précisé que ceux-ci ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un plan de restructuration obligatoire et qu’aucun chiffre n’avait été fixé.

En 2025, environ 800 employés en Espagne ont quitté Santander dans le cadre d’un dispositif de départ à la retraite similaire. Cette année, environ 400 ont déjà quitté l’entreprise, a déclaré le porte-parole du syndicat.

Le journal Expansion a indiqué, citant des sources proches des négociations, que cette réduction potentielle des effectifs, comprise entre 2 000 et 3 000 salariés, pourrait concerner 10 % à 15 % des quelque 20 000 salariés de l’établissement dans son pays d’origine.

Si l'on tient compte du centre d'affaires, qui abrite le siège mondial, le nombre d'employés s'élève à 34 000.

Dans le cadre du plan en cours de négociation, Santander propose 74 % du salaire annuel brut aux salariés âgés de 55 à 57 ans, et 76 % à ceux âgés de 58 ans et plus, a précisé le représentant syndical. Dans sa mise à jour stratégique publiée en février , Santander a indiqué que ses initiatives dans le domaine de l’IA permettraient de réaliser plus d’un milliard d’euros (1,14 milliard de dollars) d’économies et de recettes d’ici 2028. À l’instar d’autres banques européennes, Santander a déjà réduit ses effectifs d’environ 14 000 employés au cours des deux dernières années afin de réduire ses coûts, ramenant ainsi son effectif mondial à moins de 200 000 personnes.

(1 dollar = 0,8798 euro)

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