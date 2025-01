Selon un investisseur, les premières start-ups indiennes ont été choisies pour le programme de défense indo-américain

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Des fabricants de fusées et des sociétés d'imagerie spatiale parmi les sept sélectionnés

Les entreprises indiennes auront accès au marché américain de la défense

Les entreprises seront en concurrence pour obtenir des contrats d'une valeur de 1,5 milliard de dollars par an

(Mise à jour avec les commentaires d'Indusbridge Ventures) par Nivedita Bhattacharjee

Sept startups privées indiennes ont été sélectionnées pour un programme de collaboration entre l'Inde et les États-Unis dans le domaine de l'espace et de la défense, le premier du genre, ce qui pourrait débloquer un marché lucratif et stratégique pour les entreprises indiennes, a déclaré vendredi à Reuters un investisseur qui a co-lancé le projet.

Les entreprises comprennent la société d'imagerie spatiale KaleidEO, le fabricant de fusées EtherealX et la société d'intelligence artificielle Shyam VNL. Elles participeront à un programme pour la défense et les technologies à double usage et exploreront les possibilités de travailler avec la Defense Innovation Unit américaine, le ministère de la défense et d'autres agences gouvernementales sur l'observation par satellite et les technologies émergentes dans le domaine de l'espace et de la défense.

L'investisseur indien Indusbridge Ventures et la société américaine FedTech, qui a mis en place le programme en septembre 2024, ont sélectionné sept entreprises indiennes et des discussions sont en cours sur des projets spécifiques.

"Ce programme offre des ressources précieuses, un mentorat et des connexions essentielles avec les leaders de l'industrie aux États-Unis et nous sommes impatients de nous associer à FedTech sur cette initiative pour accélérer le partenariat du secteur privé entre les deux pays dans les secteurs stratégiques - la défense et la technologie à double usage", a déclaré Rahul Devjani, l'associé directeur d'Indusbridge Ventures.

Les jeunes entreprises auront accès au plus grand marché mondial de la défense et de l'espace et pourront travailler avec des leaders américains de l'industrie de la défense tels que Northrop Grumman NOC.N , Lockheed Martin LMT.N et RTX

RTX.N , ont déclaré deux sources des jeunes entreprises. Elles ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question.

Cela pourrait leur donner un avantage sur la concurrence alors qu'ils se disputent les marchés américains dans leurs créneaux respectifs, qui représentent environ 1,5 milliard de dollars par an, a déclaré l'une des sources.

Les organismes gouvernementaux américains n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires. Le développement et les détails du programme n'ont pas encore été rendus publics.

Lockheed et Northrop ont refusé de commenter, tandis que RTX, anciennement connu sous le nom de Raytheon, n'a pas répondu immédiatement à un courriel demandant un commentaire.

L'accès au marché américain de la défense et de l'espace, le plus important au monde, pourrait générer des revenus annuels compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars pour les entreprises indiennes, selon la deuxième source.

Le conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval, a rencontré ce mois-ci son homologue américain, Jake Sullivan, à New Delhi, pour discuter de la collaboration dans le domaine des technologies spatiales et de "l'approfondissement de la coopération entre l'Unité d'innovation de la défense des États-Unis et les Innovations pour l'excellence de la défense de l'Inde afin d'accélérer l'adoption de technologies commerciales de pointe pour les solutions militaires", entre autres sujets.