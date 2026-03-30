Selon un groupe de défense des droits de l'homme, au moins 70 personnes ont été tuées lors du massacre en Haïti, ce qui dépasse de loin le bilan officiel

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* Un groupe de défense des droits de l'homme parle de 70 morts, les autorités de 16 morts

* Le groupe de défense des droits estime à 6 000 le nombre de personnes déplacées par les violences

* Le bureau du secrétaire général des Nations unies demande une enquête approfondie

(Mise à jour générale, ajoute des détails sur le chef de gang, la police, le nombre de résidents déplacés et le contexte du conflit entre les gangs) par Steven Aristil et Natalia Siniawski

Au moins 70 personnes ont été tuées et 30 blessées lors d'une attaque près de Petite-Rivière , dans la région de l'Artibonite, le grenier agricole d'Haïti, a déclaré lundi un groupe de défense des droits de l'homme, ce qui est nettement plus élevé que les estimations officielles qui faisaient état d'environ 16 morts.

Des habitants et des responsables ont déclaré aux médias locaux que l'attaque avait commencé aux premières heures de dimanche dans les communautés rurales autour de Jean-Denis et s'était poursuivie jusqu'aux premières heures de lundi, des membres de gangs prenant d'assaut la zone et mettant le feu aux maisons.

Le groupe de défense des droits Defenseurs Plus a déclaré qu'il estimait que 6 000 personnes avaient été déplacées par la violence. Les Nations unies ont estimé que plus de 2 000 personnes avaient quitté leur domicile les jours précédents à la suite de raids menés par des gangs armés dans les environs.

La police a d'abord fait état de 16 morts et de 10 blessés, tandis qu'un rapport préliminaire des autorités de protection civile faisait état de 17 morts et de 19 blessés, pour la plupart des hommes.

Un porte-parole du secrétaire général des Nations unies a déclaré lors d'une conférence de presse que le bureau de l'organisation en Haïti, BINUH , suivait de près les événements et que les estimations variaient entre 10 et 80 personnes tuées. Il a appelé à une enquête approfondie.

"L'absence de réponse sécuritaire et l'abandon de l'Artibonite aux groupes armés démontrent une abdication complète de responsabilité de la part des autorités", a déclaré Defenseurs Plus dans un communiqué conjoint avec le Collectif pour sauver l'Artibonite.

Un message audio circulant sur les médias sociaux a été attribué au leader de Gran Grif, Luckson Elan. Dans ce message, Elan semble dire que l'attaque a été menée en représailles aux attaques d'un groupe armé rival contre leur base à Savien.

Le département de l'Artibonite, une région agricole clé, a été le théâtre de certaines des pires violences en Haïti. Le conflit entre gangs s'est étendu au-delà de la capitale Port-au-Prince, malgré un maintien de l'ordre plus agressif et les promesses d'un soutien étranger accru aux forces de sécurité haïtiennes.

OPÉRATION EN COURS

La police nationale d'Haïti a déclaré avoir déployé trois véhicules blindés, qui ont été ralentis par les trous creusés par les membres des gangs sur la route. Selon les autorités, le groupe armé fuyait la zone à l'arrivée de la police, et plusieurs maisons avaient déjà été incendiées.

Les blessés ont été transportés dans un hôpital local et les morts dans deux morgues, a déclaré la police, ajoutant qu'elle avait lancé une opération pour retrouver les membres du gang qui s'étaient enfuis.

Défenseurs Plus a estimé que 50 maisons avaient été incendiées.

Près de 20 000 personnes ont été tuées en Haïti depuis 2021, selon un récent rapport de l'ONU, et le bilan s'alourdit chaque année, à mesure que des bandes armées de plus en plus indépendantes et puissantes affrontent les forces de sécurité et les groupes d'autodéfense locaux.

Gran Grif et Viv Ansanm, qui regroupe des centaines de gangs dans la capitale, ont été désignés comme des organisations terroristes par Washington. Ces groupes sont accusés de massacres, de viols collectifs, d'incendies criminels, de vols et de trafics d'armes, de drogues et d'organes.

Ce mois-ci, les États-Unis ont offert une récompense pouvant aller jusqu'à 3 millions de dollars pour toute information sur leurs activités financières.

L'attaque de ce week-end est la dernière d'une série de massacres dans la région, largement attribuée à Gran Grif. En octobre 2024, une attaque de Gran Grif contre la ville voisine de Pont-Sonde a fait 115 morts , des hommes armés ayant tiré sur les habitants de porte à porte .

Plus de 1,4 million de personnes, soit environ 12 % de la population du pays le plus peuplé des Caraïbes, ont été déplacées par le conflit avec les gangs armés, ce qui a aggravé la crise économique et l'accès à la nourriture.