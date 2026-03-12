Selon un général de l'USAF, Boeing doit résoudre les problèmes des ravitailleurs avant que les États-Unis n'en commandent d'autres

Boeing BA.N doit résoudre les problèmes persistants de son avion ravitailleur KC-46 avant que les États-Unis n'en commandent d'autres, a déclaré le vice-chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, le général John Lamontagne, aux législateurs lors d'une audition le 4 mars.

Le général n'a pas précisé quels problèmes pourraient retarder la signature d'un contrat complémentaire au contrat existant portant sur 183 ravitailleurs.

"Nous sommes en train de résoudre quelques problèmes avec l'entrepreneur, et nous n'obtiendrons pas de nouveau contrat pour 75 autres KC-46 tant que nous n'aurons pas résolu certains de ces problèmes", a déclaré le général Lamontagne devant une sous-commission de la commission sénatoriale des forces armées.

Une décision sur le contrat ne sera probablement pas prise avant deux ans, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était "persuadé qu'un bon plan était en place" pour résoudre les problèmes l'année prochaine. Boeing et l'armée de l'air ont déjà passé des années à tenter de résoudre les problèmes liés à la perche de ravitaillement du KC-46 et au système visuel que l'opérateur de la perche utilise pour surveiller la perche et la déplacer pendant le ravitaillement. L'année dernière, les livraisons ont été temporairement interrompues après la découverte de fissures dans une poignée de nouveaux ravitailleurs. L'armée de l'air a commandé le ravitailleur, basé sur le modèle commercial 767 de Boeing, pour commencer à remplacer sa flotte de ravitailleurs KC-135 vieillissants, construits dans les années 1950 et au début des années 1960. La société a déjà livré plus de 100 de ces ravitailleurs. En novembre dernier, l'armée de l'air s'est engagée à commander la prochaine tranche de 15 ravitailleurs dans le cadre du contrat actuel.

Plusieurs KC-46 ont appuyé les frappes aériennes américaines sur l'Iran, d'après les enregistrements de vol.

Un porte-parole de Boeing s'est refusé jeudi à tout commentaire et a renvoyé aux déclarations du directeur général Kelly Ortberg sur le programme lors d'un appel téléphonique le 27 janvier pour discuter des résultats du quatrième trimestre avec les analystes financiers.

"Nous avons besoin de plus de ressources pour effectuer les livraisons", a déclaré M. Ortberg. "Nous avons livré 14 pétroliers en 2025 et nous prévoyons d'en livrer 19 en 2026. Nous avons pris la décision consciente de maintenir les ressources à un niveau plus élevé afin de garantir que nous effectuons ces livraisons dans les temps." Le constructeur d'avions a enregistré une charge de 565 millions de dollars dans ses résultats du quatrième trimestre. La société a perdu plus de 7 milliards de dollars dans le cadre du programme de coûts fixes.

"Il est évident que ce contrat existant a été un mauvais contrat au cours de la dernière décennie", a-t-il déclaré.

Lorsque Boeing soumissionnera pour le prochain contrat, il révisera ses prix pour s'assurer que "nous pouvons gagner de l'argent" sur le programme, a-t-il déclaré.