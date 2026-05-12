Selon un document préliminaire, Alphabet, la société mère de Google, envisage d'émettre des obligations en yens japonais

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Alphabet Inc GOOGL.O , la société mère de Google, envisage d'émettre des obligations libellées en yens japonais à trois et quinze ans, selon un document de conditions consulté mardi par Reuters.