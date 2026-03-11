Selon un conseiller présidentiel sud-coréen, la coopération avec les Émirats arabes unis dans le domaine de l'IA pourrait s'accélérer après le conflit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Le secrétaire présidentiel à l'IA de Corée du Sud, Ha Jung-woo, a déclaré mercredi que la coopération en matière d'intelligence artificielle avec les Émirats arabes unis pourrait s'accélérer après la fin du conflit au Moyen-Orient, étant donné que les Émirats arabes unis ont besoin de renforcer leurs capacités de défense.

* "Nous nous attendons à ce que la coopération (avec les Émirats arabes unis) s'accélère encore. Grâce à ce processus, nous pensons qu'il y aura de nombreuses opportunités à créer ensemble", a déclaré M. Ha lors d'une conférence de presse.

* "Étant donné la situation très complexe qui se déroule actuellement au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont de plus en plus besoin de renforcer considérablement leurs capacités de défense", a déclaré M. Ha, ajoutant que les réunions avec les Émirats arabes unis s'étaient poursuivies malgré "l'environnement très difficile".

* L'année dernière, la Corée du Sud a accepté de travailler avec les Émirats arabes unis sur le projet Stargate, soutenu par les États-Unis, afin de construire un vaste nouveau campus de données d'intelligence artificielle dans le pays du Golfe.

* La Corée du Sud a déclaré qu'elle participerait à la construction de la puissance de calcul et de l'infrastructure énergétique pour le plus grand ensemble de centres de données d'intelligence artificielle aumonde en dehors des États-Unis, après que le président sud-coréen Lee Jae Myung a eu un sommet avec le président des Émirats arabes unis Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

* La Corée du Sud a déclaré qu'elle aiderait à construire un réseau électrique pour le projet Stargate des Émirats arabes unis en utilisant l'énergie nucléaire, le gaz et les énergies renouvelables, tout en approfondissant la coopération dans le secteur de l'IA, notamment en matière d'investissement, d'infrastructure, de chaînes d'approvisionnement et de recherche.

* La Corée du Sud, qui abrite les fabricants de puces Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , vise à devenir un centre régional de l'IA, le président Lee donnant la priorité à l'investissement dans l'IA pour stimuler la croissance à un moment où les droits de douane américains ont assombri les perspectives économiques générales.