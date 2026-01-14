Selon un cabinet d'études, la croissance des ventes mondiales de VE devrait ralentir après un bond de 20 % au cours d'une année 2025 mouvementée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Les immatriculations mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 20% l'an dernier mais devraient perdre du terrain en 2026, ont montré des données mercredi, alors qu'un ralentissement en Chine et un assouplissement des objectifs d'électrification dans le monde ont conduit en décembre à la plus faible augmentation des ventes depuis février 2024.

Les immatriculations mensuelles de véhicules électriques, y compris les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables, ont encore chuté en Amérique du Nord après la fin en octobre d'un programme de crédit d'impôt pour les véhicules électriques aux États-Unis, a déclaré le cabinet de conseil Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Des changements politiques radicaux, notamment le revirement du président américain Donald Trump sur l'électrification et l'assouplissement des normes d'émission dans l'Union européenne, ont transformé le marché mondial des VE en 2025 en un "paysage pratiquement méconnaissable", selon Charles Lester, responsable des données chez BMI.

La concurrence croissante en Europe et le refroidissement de la demande en Chine sont susceptibles d'intensifier le débat entre les partisans de l'électrification, qui soulignent la nécessité de réduire les émissions de CO2 qui réchauffent la planète, et les constructeurs automobiles, qui affirment qu'une transition rapide menace l'emploi et les profits.

PAR LES CHIFFRES

Les immatriculations mondiales de VE, un indicateur des ventes, ont augmenté de 6 % pour atteindre près de 2,1 millions d'unités en décembre et 20,7 millions de véhicules en 2025, selon les données.

Elles ont augmenté de 2 % en Chine pour atteindre plus de 1,3 million, la plus faible augmentation en glissement annuel depuis février 2024, conduisant à une augmentation de 17 % pour atteindre 12,9 millions d'unités en 2025. Le pays a produit 71 % des VE vendus dans le monde.

Les immatriculations en Amérique du Nord ont chuté de 39 % pour atteindre un peu plus de 100 000 voitures vendues, après des baisses similaires en octobre et novembre à la fin des crédits d'impôt américains. Elles ont baissé de 4 % sur l'ensemble de l'année 2025.

L'Europe a progressé de 34 % en décembre, avec plus de 450 000 immatriculations, et de 33 % sur l'année, tandis que dans le reste du monde, les ventes ont augmenté de 41 %, avec plus de 160 000 unités en décembre, et de 48 % sur l'année 2025.

L'AVENIR

BMI prévoit que 23,9 millions de VE seront vendus dans le monde cette année, soit une augmentation de 15,7 %, avec une forte accélération de la croissance en Chine (21 %) et un ralentissement en Europe et dans le reste du monde (15 % et 26 % respectivement). Elle prévoit une baisse plus importante de 23 % en Amérique du Nord, en raison d'un effondrement de 29 % aux États-Unis.