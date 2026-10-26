Selon un article, Volkswagen envisagerait d'utiliser des logiciels chinois en Europe

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Volkswagen VOWG_p.DE pourrait étendre à sa gamme grand public en Europe le logiciel actuellement utilisé dans ses véhicules destinés au marché chinois, selon un article paru lundi dans la presse, une initiative qui risque de mettre sur la touche son partenaire américain Rivian RIVN.O .

La « China Electronic Architecture » de Volkswagen, un système développé pour les modèles chinois en collaboration avec le constructeur local de véhicules électriques Xpeng 9868.HK , pourrait servir de base aux futurs modèles des marques phares du groupe, à savoir VW, Skoda et Cupra, a rapporté le Manager Magazin en citant des sources.

Thomas Schaefer, responsable des marques phares, devrait présenter cette proposition à la direction mardi, selon l’article. Elle concernerait environ les trois quarts des modèles de nouvelle génération de ces trois marques, qui renforcent actuellement leur offre de véhicules électriques en Europe.

Volkswagen n’a pas souhaité commenter cette information.

Jusqu’à présent, l’entreprise a maintenu une séparation au niveau des logiciels, utilisant l’architecture développée conjointement avec Xpeng pour le marché chinois tout en développant une technologie distincte pour le monde occidental avec Rivian, dans le cadre d’un investissement de 5,8 milliards de dollars qui est au cœur de la stratégie logicielle du directeur général Oliver Blume.

Volkswagen a eu du mal à suivre le rythme en matière de logiciels. L’offre complexe de modèles du groupe, allant des marques grand public aux marques haut de gamme comme Audi et Porsche, a posé des difficultés de mise à l’échelle, y compris au sein de son unité interne Cariad.