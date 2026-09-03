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Selon The Information, Thinking Machines Lab vise à lever 1 milliard de dollars sur la base d'une valorisation de 40 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 21:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Thinking Machines Lab serait en pourparlers pour lever au moins 1 milliard de dollars , avec une valorisation de 40 milliards de dollars avant l'investissement, a rapporté jeudi The Information, citant une source proche du dossier. Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour participer à cette levée de fonds, ajoute l'article.

* L'investisseur existant Accel serait en pourparlers pour diriger ce tour de table.

* La valorisation proposée est inférieure à celle que visait Thinking Machines à la fin de l’année dernière, lorsqu’elle envisageait de lever entre 4 et 5 milliards de dollars (XX,XX-XX,XX milliards d'euros) pour une valorisation supérieure à 50 milliards de dollars , selon l’article.

* En juillet, la start-up a lancé son premier modèle d’IA, Inkling, qui est open-weight — les utilisateurs peuvent télécharger, exécuter et personnaliser les systèmes sous-jacents, contrairement aux modèles propriétaires à code source fermé — et servant principalement d’alternative aux offres open source des laboratoires d’IA chinois.

* Thinking Machines Lab est dirigé par Mira Murati, ancienne directrice technique d’OpenAI, et existe depuis moins de deux ans.

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