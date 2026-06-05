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Selon The Information, Switch serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de plus de 50 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 06:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le promoteur de centres de données Switch serait en pourparlers pour lever plusieurs milliards de dollars, avec une valorisation d'au moins 50 milliards de dollars, a rapporté jeudi The Information, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Brookfield Asset Management BAM.N , KKR KKR.N et d'autres fonds de capital-investissement et investisseurs institutionnels seraient en pourparlers pour investir dans ce tour de table, selon l'article.

* Ce tour de table pourrait permettre à Switch de se préparer à une introduction en Bourse, qui pourrait avoir lieu dès l'année prochaine, selon l'article.

* Les banquiers de Goldman Sachs GS.N et de JP Morgan

JPM.N collaborent avec Switch pour l'aider dans cette levée de fonds, selon le rapport.

* Switch n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

* Les transactions dans le secteur des centres de données et des serveurs ont connu une recrudescence avec la croissance rapide de l'intelligence artificielle.

* Switch a été fondée en 2000 par son directeur général Rob Roy et son siège social est situé à Las Vegas, dans le Nevada.

* Selon son site web, la société compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O , Fedex FDX.N , Tesla TSLA.O et Logitech

LOGN.S .

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