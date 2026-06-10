Selon The Information, OpenAI prévoit d'entrer en bourse « dans le courant de l'année prochaine »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions au paragraphe 3, des détails aux paragraphes 5 et 6, ainsi que la réponse d'OpenAI au paragraphe 8)

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré à son personnel dans un message publié en début de semaine qu'il s'attendait à ce que la start-up spécialisée dans l'IA entre en bourse « dans le courant de l'année prochaine », a rapporté mercredi The Information.

Le créateur de ChatGPT a déclaré lundi avoir récemment déposé en toute confidentialité une demande en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans sa course à la cotation en Bourse, alors qu'il cherche à tirer parti de la demande insatiable des investisseurs pour les actions du secteur de l'IA.

Elle n'a toutefois pas divulgué le montant ni les conditions de l'offre, et a précisé qu'aucun calendrier n'avait encore été fixé. « Cela pourrait prendre un certain temps, car il y a des choses que nous voulons faire et qui sont probablement plus faciles à réaliser en tant que société privée », a déclaré OpenAI lundi.

M. Altman a déclaré que « de nombreux facteurs pourraient faire que cela se fasse plus tôt ou plus tard dans cette fourchette, mais le fait de déposer le dossier maintenant nous donne la possibilité d’avancer si nous le souhaitons », selon le rapport de The Information.

Le directeur général d’OpenAI a également indiqué dans son message que si les progrès technologiques de l’entreprise permettaient à son IA de créer de nouvelles IA de manière autonome – un processus connu sous le nom d’« auto-amélioration récursive » –, cela pourrait affaiblir la pression en faveur d’une introduction en bourse rapide.

« Plus le décollage potentiel de la RSI semble rapide, plus il pourrait être avantageux de retarder une introduction en bourse », selon le rapport.

Il a également déclaré au personnel qu'OpenAI se préparait à lancer « très prochainement » une offre publique d'achat au cours actuel de l'action, soit 687,69 dollars, a rapporté The Information.

OpenAI a déclaré n'avoir rien à ajouter au-delà de son communiqué de lundi en réponse à une demande de commentaires de Reuters.

Reuters avait précédemment rapporté que le géant de l'IA visait une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès septembre.