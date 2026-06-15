Selon The Information, OpenAI envisagerait de louer un centre de données dans l'Ohio avec le soutien de Nvidia (9 juin)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 1 du rapport du 9 juin afin de préciser que le campus de centres de données proposé sera construit sur des terrains fédéraux ainsi que privés)

OpenAI est en pourparlers pour louer un campus de centres de données d'une capacité prévue de 10 gigawatts sur des terrains fédéraux et privés dans l'Ohio, dans le cadre d'un accord qui pourrait inclure un soutien financier de Nvidia NVDA.O , a rapporté mardi The Information, citant deux personnes ayant une connaissance directe des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.