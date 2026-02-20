Selon The Information, OpenAI développe des dispositifs d'IA, notamment un haut-parleur intelligent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a plus de 200 personnes qui travaillent sur une famille d'appareils alimentés par l'IA qui comprendra un haut-parleur intelligent et éventuellement des lunettes intelligentes et une lampe intelligente, a rapporté The Information vendredi, citant une personne ayant connaissance des plans.

Le haut-parleur intelligent, le premier appareil qu'OpenAI lancera, devrait coûter entre 200 et 300 dollars, a indiqué le rapport, citant deux personnes ayant connaissance du projet. Le haut-parleur, qui ne sera toutefois pas commercialisé avant février 2027 au plus tôt, sera doté d'une caméra, ce qui lui permettra de recueillir des informations sur ses utilisateurs et leur environnement, selon le rapport.

Les lunettes intelligentes ne seront probablement pas prêtes pour une production de masse avant 2028, selon le rapport.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le propriétaire de ChatGPT est entré dans l'industrie du matériel avec l'acquisition pour 6,5 milliards de dollars de la startup io Products de l'ancien designer d'Apple Jony Ive, dans le but de capitaliser sur la demande croissante d'IA physique et de réalité augmentée.

Meta META.O , société mère de Facebook, a connu un grand succès avec ses lunettes intelligentes Ray-Ban, qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer et de prendre des photos, et de diffuser du contenu par le biais de minuscules caméras. Apple et Google seraient également en train de travailler sur leurs propres lunettes intelligentes.