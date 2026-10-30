Selon The Information, Nvidia serait en pourparlers pour apporter un soutien financier à l'accord conclu entre Nscale et Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles sous forme de liste à puces)

Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour offrir au fournisseur de services cloud d’IA Nscale des milliards de dollars de garanties de crédit afin de soutenir le financement par emprunt d'un centre de données destiné à Anthropic, a rapporté jeudi The Information, citant des sources proches des négociations.

* Ce soutien au crédit permettrait de financer les infrastructures électriques et la construction du centre de données d'IA de Nscale en Virginie-Occidentale, qu'Anthropic prévoit d'utiliser, selon l'article. Nvidia est un investisseur du fournisseur de services cloud basé au Royaume-Uni

* L’accord n’a pas encore été signé et ses conditions pourraient encore évoluer, précise l’article

* Nvidia, Nscale et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* Anthropic, le créateur de Claude, a conclu en août un accord prévoyant de dépenser 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul auprès du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale

* Nscale est également en pourparlers pour vendre environ 460 mégawatts de puissance de calcul dédiée à l’IA à Anthropic dans le cadre d’un autre accord qui pourrait également s’élever à environ 45 milliards de dollars

* Cette information intervient alors que des entreprises telles que Coreweave CRWV.O et Firmus , toutes deux soutenues par Nvidia, ont été touchées par des inquiétudes concernant le financement par emprunt nécessaire au développement de l’IA