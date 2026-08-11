Selon The Information, Nvidia développe Nemotron 4, un modèle doté d'un trillion de paramètres, destiné à rivaliser avec les modèles d'IA open source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Nvidia aux paragraphes 6 et 7)

Nvidia NVDA.O développe une nouvelle famille de modèles d'IA, Nemotron 4, dans le but de rivaliser avec les meilleurs modèles open source au niveau mondial, a rapporté mardi The Information, citant des personnes travaillant sur le projet.

Le géant des puces électroniques fait partie des rares grandes entreprises américaines à publier des modèles open source, qui ont suscité davantage d’intérêt cette année alors que les coûts liés à l’IA explosent et que des modèles chinois bon marché se rapprochent des capacités des meilleurs systèmes développés par les laboratoires américains de pointe Anthropic et OpenAI.

Une vague de piratages récemment révélés impliquant des agents IA autonomes a encore renforcé cette attention, d’autant plus que les modèles ouverts ne font l’objet d’aucune restriction en matière de cybersécurité.

Le plus grand modèle, Nemotron 4, devrait compter au moins 1 000 milliards de paramètres, selon plusieurs employés travaillant sur le projet, rapporte The Information.

La société n’a pas fixé de date de sortie pour Nemotron 4 et n’a pas encore achevé l’entraînement final, bien que des employés aient indiqué que le modèle pourrait être prêt dès la fin de l’automne, précise l’article.

Nvidia a rappelé ses déclarations précédentes selon lesquelles elle travaillait sur Nemotron 4, mais n’a pas confirmé les détails du rapport de The Information.

"Nvidia investit dans Nemotron car nous pensons que chaque entreprise et chaque pays a besoin de modèles ouverts de pointe et accessibles pour renforcer la sûreté et la sécurité, accélérer l’innovation et fournir une base sur laquelle ils peuvent s’appuyer d’une génération à l’autre", a déclaré Kari Briski, vice-présidente chargée de l’IA générative, dans un communiqué transmis par e-mail.

Le géant des puces électroniques a formé le mois dernier une coalition avec d’autres entreprises afin de développer et de partager des outils dédiés à la sécurité de l’IA et à la cybersécurité. Il a également signé une lettre ouverte aux côtés de poids lourds de la technologie tels que Microsoft

MSFT.O pour soutenir les modèles à poids ouvert, afin que l’innovation ne soit pas délocalisée à l’étranger.

Par ailleurs, mardi, le fabricant de puces a dévoilé Nemotron 3.5 Lightning, un nouvel outil venant compléter son offre et destiné à la révision de code, à l’utilisation d’outils, à la surveillance des alertes de sécurité, à la réponse aux questions de facturation et à d’autres tâches.

Elle a également lancé NeMo Switchyard, une bibliothèque open source de routage de modèles conçue pour orienter automatiquement les tâches d’IA vers les modèles les plus adaptés.