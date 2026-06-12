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Selon The Information, Microsoft aurait envisagé de scinder Xbox
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un article publié vendredi par The Information, Microsoft MSFT.O aurait envisagé de scinder ou de restructurer sa division Xbox en une filiale à 100 %.

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