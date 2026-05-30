Selon The Information, Meta prévoit de lancer un pendentif doté d'IA et des « appareils portables destinés au travail » dans le cadre d'une offensive sur le marché du matériel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Meta refuse de commenter (paragraphe 2)

Meta Platforms META.O prévoit de commencer à tester un pendentif doté d'une IA l'année prochaine, alors qu'il élabore une feuille de route pour les appareils portables dans le but d'enrayer les pertes de sa division matérielle, a rapporté vendredi The Information, citant une note de service.

* Meta a refusé de commenter cette information auprès de Reuters.

* Le propriétaire de Facebook et d’Instagram prévoit d’élargir considérablement sa gamme de lunettes à IA et d’ajouter un service destiné aux entreprises appelé « Wearables for Work », selon l’article, qui cite une note interne d’Alex Himel, vice-président de Meta chargé des appareils portables.

* Cette information intervient après que Reality Labs, la division matérielle de Meta, a annoncé une perte de 4,03 milliards de dollars au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires de seulement 402 millions de dollars.

* Meta vise à vendre 10 millions d'appareils portables au cours du second semestre 2026, en stimulant les ventes grâce au lancement de nouveaux produits et à leur commercialisation dans davantage de pays, a indiqué The Information.

* L'entreprise a actuellement conclu des partenariats avec les marques d'EssilorLuxottica ESLX.PA , Ray-Ban et Oakley, pour fabriquer des lunettes intelligentes alimentées par l'IA.

* L'année dernière, Meta a racheté la start-up Limitless, spécialisée dans les appareils portables dotés d'IA, qui fabrique un appareil en forme de pendentif capable d'enregistrer et de transcrire des conversations réelles, afin d'accélérer ses efforts pour développer la prochaine génération d'appareils portables dotés d'IA.