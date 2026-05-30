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Tennis/Roland-Garros-Djokovic éliminé dès le 3e tour, Swiatek rejoint Kostyuk en huitièmes
information fournie par Reuters 30/05/2026 à 03:33

Tennis : Roland-Garros

Tennis : Roland-Garros

par Vincent Daheron

Au lendemain de l'élimination ‌du numéro un mondial Jannik Sinner, Roland-Garros a vécu une nouvelle folle journée vendredi avec la défaite ​au troisième tour de Novak Djokovic, en cinq sets, face au phénomène brésilien Joao Fonseca.

Le Serbe de 39 ans menait deux sets à zéro avant de se faire renverser par la tête de série ​n°28, âgée de seulement 19 ans (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5), au terme d'une rencontre de 4h53.

"Djoko" voit ainsi sa quête d'un 25e ​titre du Grand Chelem repoussée alors que l'absence ⁠de Carlos Alcaraz, blessé, conjuguée à la défaite jeudi de Jannik Sinner lui ouvraient une occasion ‌en or. Il est passé à deux points du match dans le quatrième set, mais le mental de Joao Fonseca n'a pas flanché.

Le jeune prodige est ​devenu le deuxième joueur à battre "Nole" ‌après avoir compté deux manches de retard. Le seul précédent, déjà à Roland-Garros, ⁠datait de 2010.

Propulsé favori, Alexander Zverev a validé sa qualification dans la nuit parisienne en écartant le Français Quentin Halys (6-4, 6-3, 5-7, 6-2). L'Allemand, finaliste en 2024, jouera le Néerlandais Jesper de Jong en ⁠huitièmes de finale.

Dans le ‌tableau féminin, Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, s'est qualifiée pour les huitièmes ⁠de finale du Grand Chelem parisien, où elle affrontera Marta Kostyuk, l'une des nombreuses prétendantes à ‌la coupe Suzanne-Lenglen.

Malgré un petit retard à l'allumage en début de match, lorsqu'elle a concédé ⁠le break sur son premier jeu de service, la Polonaise de 24 ⁠ans n'a pas tremblé ‌face à sa compatriote Magda Linette (6-4, 6-4 en 1h25).

La tête de série n°3 continue son parcours immaculé, ​n'ayant pas encore lâché le moindre set lors ‌de ses trois premières rencontres.

La route va s'élever dès le prochain tour puisqu'Iga Swiatek défiera en huitièmes de finale l'Ukrainienne Marta ​Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid.

La 15e joueuse mondiale a signé sa 14e victoire consécutive sur terre battue en écartant la Suissesse Viktorija Golubic (6-4, 6-3).

Sa compatriote Elina Svitolina jouera ⁠également les huitièmes de finale après sa victoire en deux sets et 1h31 sur l'Allemande Tamara Korpatsch (6-2, 6-3). Rarement inquiétée, hormis quand elle a été breakée d'entrée de seconde manche, la septième joueuse mondiale a rejoint les huitièmes de finale pour la quatrième année consécutive.

La récente lauréate du WTA 1000 de Rome y défiera la Suissesse Belinda Bencic, tête de série n°11.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse)

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