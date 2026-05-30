Tennis/Roland-Garros-Djokovic éliminé dès le 3e tour, Swiatek rejoint Kostyuk en huitièmes

Tennis : Roland-Garros
par Vincent Daheron
Au lendemain de l'élimination du numéro un mondial Jannik Sinner, Roland-Garros a vécu une nouvelle folle journée vendredi avec la défaite au troisième tour de Novak Djokovic, en cinq sets, face au phénomène brésilien Joao Fonseca.
Le Serbe de 39 ans menait deux sets à zéro avant de se faire renverser par la tête de série n°28, âgée de seulement 19 ans (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5), au terme d'une rencontre de 4h53.
"Djoko" voit ainsi sa quête d'un 25e titre du Grand Chelem repoussée alors que l'absence de Carlos Alcaraz, blessé, conjuguée à la défaite jeudi de Jannik Sinner lui ouvraient une occasion en or. Il est passé à deux points du match dans le quatrième set, mais le mental de Joao Fonseca n'a pas flanché.
Le jeune prodige est devenu le deuxième joueur à battre "Nole" après avoir compté deux manches de retard. Le seul précédent, déjà à Roland-Garros, datait de 2010.
Propulsé favori, Alexander Zverev a validé sa qualification dans la nuit parisienne en écartant le Français Quentin Halys (6-4, 6-3, 5-7, 6-2). L'Allemand, finaliste en 2024, jouera le Néerlandais Jesper de Jong en huitièmes de finale.
Dans le tableau féminin, Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien, où elle affrontera Marta Kostyuk, l'une des nombreuses prétendantes à la coupe Suzanne-Lenglen.
Malgré un petit retard à l'allumage en début de match, lorsqu'elle a concédé le break sur son premier jeu de service, la Polonaise de 24 ans n'a pas tremblé face à sa compatriote Magda Linette (6-4, 6-4 en 1h25).
La tête de série n°3 continue son parcours immaculé, n'ayant pas encore lâché le moindre set lors de ses trois premières rencontres.
La route va s'élever dès le prochain tour puisqu'Iga Swiatek défiera en huitièmes de finale l'Ukrainienne Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid.
La 15e joueuse mondiale a signé sa 14e victoire consécutive sur terre battue en écartant la Suissesse Viktorija Golubic (6-4, 6-3).
Sa compatriote Elina Svitolina jouera également les huitièmes de finale après sa victoire en deux sets et 1h31 sur l'Allemande Tamara Korpatsch (6-2, 6-3). Rarement inquiétée, hormis quand elle a été breakée d'entrée de seconde manche, la septième joueuse mondiale a rejoint les huitièmes de finale pour la quatrième année consécutive.
La récente lauréate du WTA 1000 de Rome y défiera la Suissesse Belinda Bencic, tête de série n°11.
(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse)
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