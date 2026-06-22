Selon The Information, Lime prévoit de désigner Uber comme investisseur de référence lors de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Lime, qui exploite un réseau de vélos et de trottinettes électriques, prévoit de désigner l'entreprise de VTC Uber UBER.N comme investisseur de référence dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté dimanche The Information, citant une source.

* Uber devrait investir un montant “significatif” dans cette opération et figurer en tant qu’investisseur de référence sur la couverture d’un prospectus d’introduction en bourse mis à jour que Lime prévoit de déposer lundi, précise l’article.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Uber et Lime n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* La start-up Lime, basée à San Francisco, est soutenue par Uber Technologies. Elle a déposé en mai une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.

* Lime a l’intention d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour financer ses activités, rembourser l’intégralité de sa dette et investir dans des technologies, des actifs ou de la propriété intellectuelle complémentaires, ou en faire l’acquisition.

* Selon le rapport, Uber s’est porté garant d’un prêt de 115 millions de dollars accordé à Lime et arrivant à échéance en septembre.

* Par ailleurs, Lime prévoit d’entamer des discussions avec des investisseurs potentiels lors d’une tournée de présentation cette semaine afin de lever environ 200 millions de dollars, sur la base d’une valorisation d’environ 1,8 milliard de dollars, précise le rapport.

* La start-up a fait état d’une forte hausse de son chiffre d’affaires annuel dans son dossier de demande d’introduction en bourse aux États-Unis déposé en mai.