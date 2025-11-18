Selon The Information, Databricks est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur de 130 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'analyse de données Databricks est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur de plus de 130 milliards de dollars, soit environ 30 % de plus que lors de son dernier tour de table il y a deux mois, a rapporté The Information lundi, citant deux personnes familières avec les discussions.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.