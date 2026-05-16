Selon The Information, BlackRock envisagerait d'investir plusieurs milliards de dollars dans l'introduction en bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BlackRock aurait envisagé d'investir entre 5 et 10 milliards de dollars dans l'introduction en bourse de SpaceX prévue le mois prochain, a rapporté samedi le site d'information The Information, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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