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Selon The Information, Anthropic s'engage à dépenser 200 milliards de dollars pour le cloud et les puces de Google
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic s'est engagé à dépenser 200 milliards de dollars auprès de Google Cloud sur cinq ans dans le cadre de leur récent accord, a rapporté mardi The Information, citant une source proche du dossier.

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