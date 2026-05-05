Selon The Information, Anthropic s'engage à dépenser 200 milliards de dollars pour le cloud et les puces de Google

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Anthropic s'est engagé à dépenser 200 milliards de dollars auprès de Google Cloud sur cinq ans dans le cadre de leur récent accord, a rapporté mardi The Information, citant une source proche du dossier.