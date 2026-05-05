Selon The Information, Anthropic s'engage à dépenser 200 milliards de dollars pour le cloud et les puces de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles à partir du paragraphe 4)

Anthropic s'est engagé à dépenser 200 milliards de dollars auprès de Google Cloud sur cinq ans dans le cadre d'un accord récent, a rapporté mardi The Information, citant une source proche du dossier.

Cet engagement suggère que la start-up spécialisée dans l'IA représente plus de 40 % du carnet de commandes que Google a révélé à ses investisseurs la semaine dernière, selon le rapport. Ce carnet de commandes reflète les engagements contractuels des clients du cloud.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont progressé d'environ 2 % mardi en séance prolongée à la suite de cette information.

Anthropic a signé en avril un accord avec Google et Broadcom, le partenaire de la société technologique pour les puces, portant sur plusieurs gigawatts de capacité de processeurs Tensor, qui devraient être mis en service à partir de 2027.

Alphabet investit également jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, renforçant ainsi son partenariat avec cette start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui est également sa concurrente dans la course mondiale à l'IA.

Les contrats impliquant Anthropic et OpenAI représentent désormais plus de la moitié des 2 000 milliards de dollars de commandes en attente chez les principaux fournisseurs de cloud tels qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform, a rapporté le média d'information numérique américain.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Anthropic a refusé de commenter, tandis que Google a renvoyé les demandes de renseignements vers la société d'IA.

La forte demande pour sa gamme de modèles d'IA « Claude » a poussé Anthropic à signer une série d'accords majeurs afin d'acquérir davantage de capacité de calcul.

Le mois dernier, Anthropic a conclu un accord pluriannuel avec la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O et devrait également obtenir près d'un gigawatt de capacité via les puces d'Amazon d'ici la fin de l'année.

Anthropic a déclaré qu'elle entraînait et faisait fonctionner Claude sur toute une gamme de matériel d'IA, notamment Trainium d'Amazon Web Services, les TPU de Google et les GPU de Nvidia.

Parallèlement, Alphabet est sur le point de dépasser Nvidia en tant qu'entreprise la plus valorisée au monde, grâce à une hausse record de son cours boursier alimentée par ses efforts en matière d'intelligence artificielle et l'essor de son activité cloud.