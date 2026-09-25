Selon The Information, Anthropic cherche à obtenir 50,1 % des droits de vote pour ses cofondateurs avant son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 2, 4 et 5; contexte tout au long du texte)

Anthropic demande à ses actionnaires d’approuver une nouvelle structure d’entreprise qui attribuerait au directeur général Dario Amodei et à ses six cofondateurs un total de 50,1 % des droits de vote, a rapporté jeudi The Information, citant des sources proches du dossier.

Ce nouvel accord, qui s'inspire de la structure de contrôle des fondateurs chez Palantir, attribuerait aux cofondateurs une catégorie spéciale d'actions leur conférant un contrôle collectif des droits de vote sur la plupart des questions relatives à l'entreprise, et resterait en vigueur tant que trois des sept cofondateurs conserveraient un nombre minimum d'actions dans la société, selon l'article.

Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Une exception notable au contrôle des fondateurs concerne l’élection des membres du conseil d’administration d’Anthropic, qui compte sept sièges, dont un est actuellement vacant, selon l’article.

La société prévoit également d’attribuer à ses employés une catégorie spéciale d’actions qui leur permettrait de départager les votes en cas d’égalité sur certaines questions relatives à la société, précise le rapport.

Anthropic, considérée depuis des mois comme le leader de l’IA d’entreprise, se prépare à ce qui pourrait être l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire.

La société pourrait repousser son introduction en bourse après les élections de mi-mandat américaines de novembre, ces scrutins ne devant pas avoir d'impact majeur sur l'opération, a rapporté Reuters au début du mois.

Le créateur de Claude avait levé 65 milliards de dollars en mai, pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars.