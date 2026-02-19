 Aller au contenu principal
Selon The Information, AMD soutiendra le prêt Crusoe à hauteur de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 20:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Crusoe qui refuse de commenter, détails du rapport de The Information au paragraphe 4, contexte aux paragraphes 7 & 8)

Advanced Micro Devices AMD.O est prêt à fournir une garantie de prêt de 300 millions de dollars à la startup d'informatique en nuage Crusoe pour acheter et déployer ses puces d'IA, a rapporté The Information jeudi,suivant les traces du géant rival de l'IA Nvidia NVDA.O .

AMD a soutenu l'opération en proposant de *reprendre en location à* Crusoe ses propres puces si la startup n'est pas en mesure d'obtenir des clients tels que les développeurs d'IA, a déclaré The Information, citant des personnes ayant connaissance de l'opération.

Le prêt de Goldman Sachs sera garanti par les puces et l'équipement connexe, selon le rapport. Le soutien d'AMD a permis à Crusoe de bloquer un taux d'intérêt d'environ 6 % pour le prêt, beaucoup plus bas que le taux qu'elle aurait obtenu autrement.

Crusoe installe des puces AMD dans un centre de données de l'Ohio construit par 5C, un promoteur canadien soutenu par Brookfield, selon le rapport.

Crusoe s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'AMD n'a pas répondu immédiatement lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

La startup Crusoe fait partie d'un groupe d'entreprises qui construisent des services d'informatique en nuage spécifiquement pour les entreprises d'IA. L'année dernière, le directeur général Chase Lochmiller a déclaré à Reuters qu'il prévoyait d'acheter pour 400 millions de dollars de nouvelles puces AMD .

Nvidia a conclu une série d'accords avec des startups d'IA, y compris des investissements dans certains de ses principaux clients, alimentant les préoccupations de Wall Street au sujet d'une bulle d'IA émergente avec des accords dits circulaires.

Lancée en 2018 en tant qu'entreprise de crypto-monnaie, Crusoe a pivoté vers la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle et fait partie des prochains "néoclouds" qui fournissent des services spécialisés de cloud d'IA et de centres de données.

