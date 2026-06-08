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Selon The Information, Alphabet fait appel à Intel pour fabriquer trois millions de puces en interne
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations, des détails et du contexte)

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a passé commande auprès d'Intel INTC.O pour la fabrication de plus de trois millions d'unités de traitement tensoriel en 2028, a rapporté lundi The Information, citant des sources directement informées des discussions.

Nvidia NVDA.O n'a pas encore passé de commande auprès d'Intel, mais évalue actuellement si la technologie de l'entreprise peut être utilisée pour fabriquer un processeur combinant quatre puces graphiques en une seule unité, selon le rapport.

L'action Intel a bondi de plus de 13 % en pré-ouverture.

Alphabet, Intel et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Cette nouvelle est le dernier signe en date que le redressement d'Intel s'accélère après des années d'erreurs de gestion qui ont permis à TSMC de prendre la tête de la fabrication de puces.

Elon Musk, directeur général d' TSLA.O , a déclaré en avril que le constructeur de véhicules électriques prévoyait d'utiliser le processus de fabrication de nouvelle génération 14A d'Intel pour produire des puces dans le cadre de son projet Terafab, un complexe de puces d'IA de pointe qu'il a imaginé à Austin.

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