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Selon TD Cowen, les demandes de retrait de 17% du fonds Apollo constituent un pas en arrière pour les gestionnaires d'actifs alternatifs
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

23 juin - ** Apollo Global APO.N affiche mardi une performance inférieure à celle de ses concurrents après la publication des résultats de l'offre de rachat du deuxième trimestre concernant son fonds Apollo Debt Solutions de 26 milliards de dollars - Bill Katz de TD Cowen

** L'action APO recule de 1,7% en pré-ouverture

** Les demandes de retrait se sont aggravées, passant de 11,2% au premier trimestre à 16,8%; cette hausse séquentielle est probablement perçue comme mitigée/négative pour APO et ses concurrents – selon la société de courtage

** Cela renforce l’idée que les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs devraient évoluer dans une fourchette étroite jusqu’à la fête du Travail, à mesure que de nouvelles périodes de rachat s’ouvrent – TD Cowen

** “Les taux de rachat s’avèrent inégaux pour le deuxième trimestre, alors même que les périodes de publication des résultats s'établissent davantage et que l’intensité médiatique semble s’atténuer”, déclare Bill Katz

** “Les réactions sur les marchés hier soir et ce matin ont été largement négatives, d’autant plus qu’APO est le gestionnaire d’actifs alternatifs le plus performant sur un mois et sur trois mois. La hausse des rachats d’un trimestre sur l’autre intervient alors même que l’intensité médiatique autour de ce sujet semble s’atténuer quelque peu”, explique Brian Finneran, directeur général de Truist Securities

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