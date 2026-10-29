Selon TD Cowen, le retard dans la publication des résultats du troisième trimestre de Virtus Investment pourrait peser sur le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** La société de gestion de fonds spécialisée Virtus Investment Partners VRTS.N a reporté mercredi en fin de journée la publication de ses résultats du troisième trimestre du 30 octobre au 9 novembre, invoquant la nécessité de disposer de plus de temps pour finaliser son processus de clôture trimestrielle
** Les analystes de TD Cowen estiment que cette annonce est quelque peu inhabituelle et qu’elle risque d’accroître l’incertitude, ce qui pourrait peser sur le cours de l’action
** Bien qu’il ne soit pas rare que les entreprises modifient les dates de publication de leurs résultats ou les horaires des conférences téléphoniques associées afin d’éviter les chevauchements, “ce report laisse quelque peu perplexe” – TD Cowen
** Parmi les quatre sociétés de courtage, une recommande d’“acheter” le titre, une autre de le “conserver” et deux de le “vendre”; objectif de cours médian: 128 $ – données LSEG
** À la clôture d'hier, l'action VRTS affichait une baisse de 24,6 % depuis le début de l'année
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