Selon Sky News, la société britannique Thames Water s'apprête à conclure un accord de sauvetage de 16 milliards de livres avec ses bailleurs de fonds

Les créanciers visent un accord mi-février avec Ofwat et Thames Water

Les prêteurs pourraient subir jusqu'à 30 % de décote sur la dette de classe A

Les créanciers recevront une participation minimale de 10 % dans la société recapitalisée

La société britannique Thames Water se rapproche d'un accord de sauvetage de 16 milliards de livres (22 milliards de dollars) avec ses prêteurs, ce qui permettrait à la société en difficulté de ne pas être temporairement détenue par l'État, a rapporté Sky News samedi.

Un groupe de créanciers détenant 13 milliards de livres de la dette totale de Thames Water, qui s'élève à 20 milliards de livres, vise à signer un accord de principe avec l'autorité de régulation Ofwat et la société d'ici le milieu du mois prochain, selon le rapport.

Thames Water, qui compte 16 millions de clients, a été au centre d'un scandale environnemental en Grande-Bretagne, où elle a été condamnée à une amende de plus de 100 millions de livres pour des déversements d'eaux usées. Son endettement l'a également poussée au bord de la faillite.

Ofwat a déclaré à Reuters qu'il continuait à dialoguer avec le groupe d'investisseurs London & Valley Water et qu'il examinait ses propositions afin de déterminer si elles permettraient d'améliorer les opérations de la société et de renforcer ses finances.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de Sky News. Thames Water n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

London & Valley Water est un groupe de créanciers composé de 15 institutions, dont Aberdeen Investments, Elliott Management, PIMCO et Silver Point Capital, qui se sont engagées à conserver leur participation dans la société en difficulté jusqu'en 2030 dans le cadre d'un plan de sauvetage.

Selon la proposition à l'étude, les prêteurs subiraient une décote allant jusqu'à 30 % sur la dette de classe A qui leur est due, soit une augmentation par rapport aux 25 % annoncés en octobre , d'après le rapport.

Plus de 13 milliards de livres de valeur existante devrait être annulée lorsqu'un accord final sera proposé aux investisseurs participants, qui comprennent Assured Guaranty, Invesco, Elliott Management, Silver Point Capital et Farallon Capital Management, selon le rapport.

En échange, les créanciers recevraient une participation minimale de 10 % dans la société recapitalisée, ajoute le rapport.

Un accord-cadre devrait être conclu dès la semaine d'après, et les conditions seront soumises à l'examen de Downing Street dans les semaines à venir, selon le rapport.

L'année dernière, Thames Water a obtenu l'approbation du tribunal pour une ligne de sauvetage de la dette de 3 milliards de livres, évitant ainsi l'effondrement et le sauvetage par l'État.

En décembre, le plus grand fournisseur d'eau de Grande-Bretagne a commencé à prendre les mesures nécessaires pour réserver des dates de procès et procéder à un plan de recapitalisation dirigé par les principaux prêteurs, dès qu'ils auront convenu des modalités d'un accord avec le gouvernement.

(1 $ = 0,7306 livres)