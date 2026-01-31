 Aller au contenu principal
Danemark: 10.000 personnes défilent pour dénoncer les propos de Trump sur l'Afghanistan
information fournie par AFP 31/01/2026 à 16:36

Au moins 10.000 personnes, selon la police, ont participé la 31 janvier 2026 à Copenhague à une marche silencieuse, à l'appel de l'Association danoise des anciens combattants, pour dénoncer les propos de Donald Trump relativisant l'engagement des alliés des Américains en Afghanistan ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

Au moins 10.000 personnes, selon la police, ont participé la 31 janvier 2026 à Copenhague à une marche silencieuse, à l'appel de l'Association danoise des anciens combattants, pour dénoncer les propos de Donald Trump relativisant l'engagement des alliés des Américains en Afghanistan ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

Au moins 10.000 personnes, selon la police, ont participé samedi à Copenhague par un froid glacial à une marche silencieuse, à l'appel de l'Association danoise des anciens combattants, pour dénoncer les propos de Donald Trump relativisant l'engagement des alliés des Américains en Afghanistan.

Le président américain a déclenché l'indignation du Danemark et d'autres pays alliés le 22 janvier, en affirmant que leurs troupes étaient "restées un peu loin des lignes de front" pendant les 20 ans de conflit en Afghanistan.

En réponse, 44 drapeaux danois, portant les noms d'autant de soldats danois tués en Afghanistan, ont été plantés dans les parterres de fleurs devant l'ambassade américaine à Copenhague, qui les a retirés mardi avant de s'excuser de son geste.

The protest was held under the banner 'No Words' -- describing how many felt about US President Donald Trump's dismissal of Danish soldiers' sacrifice ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

The protest was held under the banner 'No Words' -- describing how many felt about US President Donald Trump's dismissal of Danish soldiers' sacrifice ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

"Nous éprouvons le plus profond respect pour les vétérans danois et pour les sacrifices que les soldats danois ont consentis pour notre sécurité commune. La suppression des drapeaux ne visait nullement à nuire", a écrit l'ambassade des Etats-Unis sur Facebook.

Elle a précisé que les bacs à fleurs étaient sa propriété et n'appartenaient pas au domaine public.

Vendredi, l'ambassadeur américain a lui-même planté 44 drapeaux danois dans les bacs à fleurs.

Samedi, 52 nouveaux drapeaux, avec des noms, devraient les rejoindre - 44 pour les Danois morts en Afghanistan, auxquels s'ajoutent les huit morts en Irak.

Réunis au Kastellet, la citadelle de Copenhague, les manifestants ont assisté à une brève cérémonie devant le monument dédié aux soldats tombés au combat avant que le cortège ne se mette en marche.

- "Demande pardon, Trump!" -

Au moins 10.000 personnes, selon la police, ont participé la 31 janvier 2026 à Copenhague à une marche silencieuse, à l'appel de l'Association danoise des anciens combattants, pour dénoncer les propos de Donald Trump relativisant l'engagement des alliés des Américains en Afghanistan ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

Au moins 10.000 personnes, selon la police, ont participé la 31 janvier 2026 à Copenhague à une marche silencieuse, à l'appel de l'Association danoise des anciens combattants, pour dénoncer les propos de Donald Trump relativisant l'engagement des alliés des Américains en Afghanistan ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

Certains manifestants brandissaient des drapeaux danois rouges et blancs. D'autres, vêtus d'uniformes militaires, ont marché en silence jusqu'à l'ambassade américaine située à environ deux kilomètres plus loin.

Une minute de silence a été observée devant l'ambassade et une gerbe de fleurs rouges et blanches a été déposée.

"La manifestation s'appelle +No Words+ (pas de mots) car cela décrit vraiment ce qu'on ressent, nous n'avons pas les mots", explique à l'AFP le vice-président de l'association des anciens combattans, Søren Knudsen.

"Evidemment, on veut aussi dire aux Américains que ce que Trump a dit est une insulte envers nous et les valeurs que nous avons défendues ensemble", a-t-il ajouté.

En tête du cortège, des manifestants portaient une grande banderole rouge sur laquelle on pouvait lire "NoWords" (Pas de mots).

"Trump est tellement bête", clamait une pancarte brandie par un participant, tandis qu'une autre, portée par un enfant, exigeait : "Demande pardon, Trump!".

"Les propos de Trump ont été très insultants", a déclaré à l'AFP Henning Andersen, un Danois qui a servi au sein d'une mission de l'ONU à Chypre. "J'ai des amis qui étaient là-bas (ndlr, en Afghanistan). Certains d'entre eux ont été blessés et portent encore aujourd'hui les séquelles de la guerre", a ajouté cet homme de 64 ans, quatre décorations militaires épinglées sur la poitrine de sa veste noire d'ancien combattant.

Au moins 10.000 personnes, selon la police, ont participé la 31 janvier 2026 à Copenhague à une marche silencieuse, à l'appel de l'Association danoise des anciens combattants, pour dénoncer les propos de Donald Trump relativisant l'engagement des alliés des Américains en Afghanistan ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

Au moins 10.000 personnes, selon la police, ont participé la 31 janvier 2026 à Copenhague à une marche silencieuse, à l'appel de l'Association danoise des anciens combattants, pour dénoncer les propos de Donald Trump relativisant l'engagement des alliés des Américains en Afghanistan ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

Donald Trump "dit des choses dont il ignore toute la vérité", s'est-il indigné.

"Nous avons été très agréablement surpris par le soutien que nous avons reçu", s'est réjoui our sa part le vice-président de l'association des anciens combattants danois, Søren Knudsen.

Traditionnellement atlantiste, le Danemark, qui continue d'appeler les Etats-Unis son "plus proche allié" malgré les tensions autour du Groenland, a notamment combattu aux côtés des forces américaines pendant la guerre du Golfe, puis en Afghanistan et en Irak.

L'offre BoursoBank