Selon Scott Bessent, les responsables américains ont fait pression sur la Chine au sujet des terres rares et des engagements relatifs aux produits agricoles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de sources concernant les décrets commerciaux chinois « problématiques », paragraphes 10-11, détails)

* Bessent, He et Greer évoquent une éventuelle prochaine rencontre entre Trump et Xi

* Bessent fait pression sur la Chine au sujet des terres rares et de l'agriculture

* Les États-Unis jugent les nouvelles restrictions chinoises «problématiques»

* La Chine exprime ses inquiétudes face aux récentes restrictions commerciales américaines

par David Lawder et Doina Chiacu

Des responsables américains ont déclaré jeudi au vice-Premier ministre chinois He Lifeng qu’ils attendaient de Pékin qu’il respecte ses engagements concernant les terres rares et les produits agricoles, a indiqué le secrétaire au Trésor Scott Bessent, alors que les deux parties se préparent à une éventuelle rencontre en septembre entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Scott Bessent a indiqué qu'il et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, s’étaient entretenus avec He en amont de cette éventuelle rencontre à la Maison Blanche.

“Au cours de notre discussion, j’ai souligné que nous attendions de Pékin qu’il respecte pleinement ses engagements concernant les terres rares et les produits agricoles américains”, a déclaré Scott Bessent dans un message publié sur X. “Nous avons également évoqué la mise en place des conseils du commerce et de l’investissement, qui constitueront un mécanisme permettant de garantir des progrès concrets vers une relation économique sino-américaine plus équilibrée, plus équitable et plus constructive.”

Ces entretiens marquent les premières discussions directes entre He, Scott Bessent et Jamieson Greer depuis le sommet de Pékin entre Trump et Xi en mai, qui avait mis l’accent sur la stabilité stratégique entre les deux superpuissances économiques et lancé de nouveaux forums bilatéraux sur le commerce et l’investissement. Les responsables de l’administration Trump ont présenté l’engagement de la Chine de commander 200 Boeing BA.N et d’acheter pour 17 milliards de dollars supplémentaires de produits agricoles américains autres que le soja comme des succès de cette réunion . Ils ont également déclaré que la Chine ne respectait que partiellement ses obligations de livrer des minéraux de terres rares (link dans le cadre d’une trêve commerciale conclue en novembre 2025.

LES RESTRICTIONS CHINOISES “PROBLÉMATIQUES”

À l’approche du sommet de Pékin de mai, la Chine a promulgué de nouvelles réglementations jetant les bases d’une répression à l’encontre des entreprises américaines et étrangères qui délocalisent leurs chaînes d’approvisionnement hors de Chine. Depuis, elle a renforcé les contrôles à l’exportation visant des entreprises américaines d’extraction et de traitement des terres rares ainsi qu’un constructeur automobile, en invoquant des liens avec l’armée américaine et en restreignant l’accès aux technologies à double usage. Cette mesure fait suite à la décision des États-Unis , qui a qualifié les constructeurs chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK de “soutiens” de l’armée chinoise, au même titre que le géant du commerce électronique Alibaba 9988.HK et le moteur de recherche Baidu 9888.HK .

Une source proche des négociations en cours entre les États-Unis et la Chine a déclaré que les États-Unis considéraient les récents décrets commerciaux et les restrictions à l’exportation imposés par la Chine comme problématiques.

“Les États-Unis ont exprimé ces préoccupations à plusieurs reprises dans le cadre de leurs canaux de communication commerciaux et économiques et ont laissé à la Chine le temps de faire marche arrière, mais la Chine a continué à aggraver la situation et à semer le chaos”, a déclaré cette source, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible des discussions.

“La poursuite de l’escalade de la Chine aura des conséquences”, a ajouté la source, sans donner plus de détails. L'agence d'État chinoise Xinhua avait précédemment rapporté que les deux parties avaient eu des “échanges francs, approfondis et constructifs” sur la mise en œuvre des accords conclus à Pékin.

“La Chine a exprimé sa profonde inquiétude face aux récentes restrictions commerciales imposées par les États-Unis à son encontre”, a indiqué Xinhua, ajoutant que les deux parties avaient convenu de tirer parti des canaux de consultation bilatéraux pour “renforcer la communication, instaurer la confiance et élargir la coopération afin de promouvoir des relations économiques et commerciales stables et positives entre la Chine et les États-Unis”.