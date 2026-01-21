Selon Scott Bessent, le directeur général de la Deutsche Bank a appelé pour distancier la banque du rapport d'un analyste sur le Groenland

(Ajoute le contexte du marché au paragraphe 11)

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi à Davos que le directeur général de la Deutsche Bank DBKGn.DE l'avait appelé pour lui dire que la banque ne soutenait pas l'un de ses rapports d'analyste suggérant que les investisseurs européens pourraient se débarrasser d'actifs américains.

"Cette idée selon laquelle les Européens vendraient des actifs américains provient d'un seul analyste de la Deutsche Bank", a déclaré M. Bessent à la presse en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial, ajoutant qu'elle avait été amplifiée par les "faux médias d'information".

"Le directeur général de la Deutsche Bank a appelé pour dire que la Deutsche Bank ne soutenait pas ce rapport d'analyste", a-t-il ajouté.

LES BANQUES DE WALL STREET ONT SUBI LA PRESSION DE TRUMP

Les banques de Wall Street ont subi la pression du président américain Donald Trump qui, l'année dernière, s'en est pris à Goldman Sachs GS.N et à son directeur général David Solomon, déclarant que la banque avait eu tort de prédire que les droits de douane américains nuiraient à l'économie, remettant en question le fait que M. Solomon devrait diriger l'institution de Wall Street et critiquant ses travaux de recherche.

George Saravelos, responsable mondial de la recherche FX de Deutsche, a évoqué dans une note de dimanche la possibilité que les investisseurs européens vendent des actifs américains en réponse aux menaces du président Donald Trump d'imposer des droits de douane à plusieurs pays européens sur le Groenland.

"Nous ne commentons généralement pas les communications potentielles entre la banque et les représentants du gouvernement", a déclaré un porte-parole de Deutsche Bank.

Le porte-parole a ajouté: "Deutsche Bank Research est indépendant dans son travail, par conséquent les opinions exprimées dans les notes de recherche individuelles ne représentent pas nécessairement le point de vue de la direction de la banque."

M. Saravelos n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Sa note de dimanche indiquait que les pays européens détenaient 8 000 milliards de dollars d'obligations et d'actions américaines.

"Dans un environnement où la stabilité géoéconomique de l'alliance occidentaleest perturbée existentiellement, on ne voit pas pourquoi les Européens seraient aussi disposés à jouer ce rôle", a écrit M. Saravelos.

L'euro a gagné environ 1 % par rapport au dollar depuis le début de la semaine, EUR= un mouvement que de nombreux analystes ont lié aux menaces tarifaires du Groenland. FRX/

Les bons du Trésor américain se sont également vendus, bien que les analystes disent que c'était aussi le résultat d'inquiétudes concernant les finances américaines plus largement, et des chutes spectaculaires des obligations d'État japonaises qui se sont répandues sur les marchés mondiaux.