Selon Scott Bessent, la baisse des taux pourrait commencer à 25 points de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les conditions semblaient désormais plus favorables à une baisse des taux d'intérêt, et que la banque centrale pourrait "commencer par 25 (points de base) et ensuite accélérer"
"Les conditions sont maintenant légèrement plus favorables à une baisse", a-t-il déclaré lors d'une interview sur Fox Business Network, ajoutant qu'il pensait "qu'il y avait de la place pour une série de baisses de taux"
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer