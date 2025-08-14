Selon Scott Bessent, la baisse des taux pourrait commencer à 25 points de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les conditions semblaient désormais plus favorables à une baisse des taux d'intérêt, et que la banque centrale pourrait "commencer par 25 (points de base) et ensuite accélérer"

"Les conditions sont maintenant légèrement plus favorables à une baisse", a-t-il déclaré lors d'une interview sur Fox Business Network, ajoutant qu'il pensait "qu'il y avait de la place pour une série de baisses de taux"