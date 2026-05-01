Selon Rivian, le prêt américain destiné à l'usine de Géorgie devrait être d'un montant inférieur mais accordé plus rapidement

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* Rivian prévoit de contracter un prêt auprès du ministère américain de l'Énergie début 2027

* Perte en baisse et chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre

* L'accord avec Uber sur les robotaxis et le partenariat avec Volkswagen visent à stimuler la croissance future

(Ajout de détails et de mises à jour sur les actions aux paragraphes 8, 13 et 16) par Akash Sriram et Abhirup Roy

Rivian RIVN.O a annoncé jeudi qu'elle allait obtenir un prêt pouvant atteindre 4,5 milliards de dollars auprès du département américain de l'Énergie, soit environ 2 milliards de dollars de moins que le montant précédemment approuvé, pour construire son usine en Géorgie, et qu'elle allait lever ces fonds plus tôt que prévu, en 2027.

L'accès à ce prêt sera crucial pour le constructeur de véhicules électriques, qui, comme beaucoup de ses concurrents, a brûlé des liquidités, alors qu'il commence à construire l'usine de Géorgie et à l'équiper pour augmenter la production des SUV R2, plus petits et plus abordables, considérés comme essentiels au succès de l'entreprise.

Rivian, qui a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre, a fixé la capacité de la première phase de l'usine de Géorgie à 300 000 véhicules, contre des plans antérieurs qui tablaient sur environ 400 000 unités réparties sur plusieurs phases.

En vertu d'un accord précédent conclu fin 2024, Rivian devait recevoir 6,6 milliards de dollars pour construire l'usine de Géorgie dans le cadre des efforts américains visant à stimuler la fabrication nationale de véhicules électriques et les chaînes d'approvisionnement en batteries.

La structure révisée du prêt supprime l'obligation de financer une part importante des coûts du projet dès le départ, ce qui permet à l'entreprise d'accéder plus tôt aux fonds du DOE. “Alors qu'auparavant le prêt s'étalait sur deux phases, il s'agit désormais d'un prêt de 4,5 milliards de dollars sur une seule phase”, a déclaré à Reuters le directeur général de Rivian, RJ Scaringe. “Je considère que cela reflète le niveau de confiance que nous avons dans notre plateforme de taille moyenne.”

La société avait précédemment estimé le coût de l'usine de Géorgie à 5 milliards de dollars. Scaringe n'a pas divulgué l'estimation actuelle des coûts suite à la modification des plans.

Rivian a indiqué dans un document réglementaire qu'elle pourrait lever des fonds au fil du temps en émettant des titres, mais n'a pas précisé le montant de cette levée de fonds. Les actions de la société basée à Irvine, en Californie, ont reculé d'environ 3 % en séance prolongée.

DE SOLIDES RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE

La société a commencé à produire des véhicules R2 pour ses clients la semaine dernière, les livraisons étant prévues plus tard ce printemps. Elle prévoit également de produire à terme un crossover R3.

Rivian, connue pour ses SUV et pick-up haut de gamme R1, a également dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, la croissance des logiciels et services à forte marge ayant partiellement compensé la pression sur son activité automobile principale.

Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 11% pour atteindre 1,38 milliard de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,36 milliard de dollars, tandis que la perte ajustée de l'activité principale, de 472 millions de dollars, s'est avérée moins importante que prévu.

Rivian a déclaré que l'incertitude macroéconomique et géopolitique ajoutait à la complexité de la chaîne d'approvisionnement et à la pression sur les coûts, bien qu'elle collabore avec ses fournisseurs et recherche des sources alternatives pour les matières premières essentielles.

La société a dépassé les estimations de livraisons au premier trimestre et a réaffirmé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur 62 000 à 67 000 véhicules, en partie grâce au lancement du R2.

Rivian a fixé le prix de la version de lancement du R2 à 57 990 dollars, avec des versions moins chères prévues pour l'année prochaine, notamment une version très attendue à 45 000 dollars prévue pour fin 2027 qui pourrait élargir considérablement sa clientèle.

Le constructeur de véhicules électriques mise sur le R2 pour compenser la baisse de la demande suite à l'expiration d'un crédit d'impôt américain de 7 500 dollars, même si les modèles R1T et R1S, plus onéreux, devraient dominer les livraisons cette année.

Rivian renforce également ses partenariats pour soutenir sa croissance, notamment un accord avec Uber UBER.N visant à déployer jusqu'à 50 000 robotaxis R2 autonomes, et la poursuite de sa collaboration avec Volkswagen VOWG.DE , qui a récemment débloqué un investissement d'un milliard de dollars lié à des étapes clés du développement conjoint de logiciels.